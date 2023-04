Geen mannen alleen, wel vrouwen en kinderen: gemeenten willen steeds vaker asielzoekers kiezen

Gemeenten stellen steeds vaker eisen aan de nationaliteit, leeftijd en sekse van asielzoekers die ze willen opvangen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en wordt bevestigd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Volgens deskundigen maken gemeenten op die manier ongeoorloofd onderscheid tussen asielzoekers.

Het liefst ontvangen gemeenten vrouwen en kinderen. Mannen in hun eentje en alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn minder populair, omdat zij voor meer problemen zouden zorgen. Ook weren gemeenten asielzoekers op basis van hun nationaliteit. In contracten, ingezien door NRC, hebben gemeenten laten vastleggen dat ze geen asielzoekers uit landen willen opvangen die door Nederland als veilig beoordeeld zijn, zoals Marokko en Tunesië. Zeker vijftien gemeenten – onder meer Rotterdam, Huizen, Maassluis, Zaanstad, Meppel en Oirschot – willen geen mensen uit veilige landen in hun tijdelijke locaties opvangen.

Gemeenten zeggen zulke eisen te stellen om de opvang goed te laten verlopen. Zo krijgen asielzoekers uit veilige landen bijna nooit een verblijfsvergunning, maar zorgen ze gemiddeld wel voor meer problemen. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam: „De doelgroepbeperkingen zijn afgesproken om onveilige en onrustige situaties op de opvanglocaties te voorkomen.”

Het COA erkent schoorvoetend met zulke eisen akkoord te gaan. „We moeten wat”, zegt een woordvoerder. „Anders slapen er mensen buiten.” Vooral afgelopen jaar is de druk „vergroot”.

De overheid mag niet discrimineren. Door op deze manier onderscheid te maken, doet de overheid dat wel Peter Rodrigues hoogleraar Leiden

Volgens deskundigen mogen gemeenten asielzoekers uit veilige landen helemaal niet weigeren. „Dat mensen uit een veilig land komen, wil niet zeggen dat ze veilig zijn. Dat is een veel te grof criterium”, zegt hoogleraar immigratierecht Peter Rodrigues van de Universiteit Leiden. Hij doelt op homo’s of activisten. Ook ander onderscheid, zoals tussen mensen met en zonder gezin, mag volgens hem niet worden gemaakt. „De overheid mag niet discrimineren. Door op deze manier onderscheid te maken, doet de overheid dat wel.”

De voorkeuren van gemeenten zetten de toch al vastgelopen asielopvang verder onder druk. Terwijl er juist voor gezinnen met kinderen plekken vrij worden gemaakt, vragen vooral alleenstaande mannen asiel aan. Ook komend jaar worden er zoveel nieuwe asielzoekers verwacht dat premier Mark Rutte „niet kan uitsluiten” dat er weer mensen moeten buiten slapen.

Lees ook: Hoe asielopvang uitblijft in Alkmaar, door ‘een machtsspel onder leiding van D66’

‘Terugsturen’ naar Ter Apel

Het COA heeft deze problemen deels aan zichzelf te danken. Ondanks de prognoses werden een paar jaar geleden nog tientallen asielzoekerscentra gesloten. Nu het aantal asielzoekers weer toeneemt, moeten er snel locaties worden geopend, waardoor de druk hoog is. Gemeenten laten eisen contractueel vastleggen, maar niet elke gemeente wil deze openbaar maken. Zo ziet Huizen daar „geen noodzaak toe”. Venray zegt dat de overeenkomst „niet openbaar” is.

Met hun selectie benadelen gemeenten anderen. „Het is niet solidair”, zegt hoogleraar migratierecht Lieneke Slingenberg van de Vrije Universiteit in Amsterdam. „De lasten moeten over het land verdeeld worden. Nu is het ieder voor zich.”

Meerdere gemeenten hebben ook laten vastleggen dat ze geen overlastgevers willen opvangen. Sommige hebben bedongen dat ze deze asielzoekers mogen terugsturen naar het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel, waar de druk door een groot aantal asielaanvragen al enorm hoog is.

Gemeenten die geen eisen stellen, vrezen dat zij meer asielzoekers krijgen die mogelijk overlast veroorzaken, zeggen meerdere bronnen uit gemeentekringen. Hoogleraar Rodrigues: „In het ergste geval zeggen alle gemeenten dat ze de mensen uit veilige landen niet meer willen, en zullen die mensen op straat eindigen.”