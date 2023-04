‘Evil Dead Rise’: de doden blijven zeer kwaadaardig

In 1981 verraste debutant Sam Raimi de filmwereld door met amateurs, stop motion en purschuim een zeer griezelige, sardonische horrorfilm te brouwen: The Evil Dead. Een vriendengroep vindt in hun vakantiehuisje het mensenlederen dodenboek Necronomicon en roept per abuis sadistische treiterdemonen op. Volgt bezetenheid, en fysieke en geestelijke onttakeling. Bloeden met een knipoog; er volgde een serie steeds dwazere splatterkomedies met overlever Bruce Campbell en diens onvermijdelijke kettingzaag in de hoofdrol.

Zo’n succes sterft nooit helemaal in Hollywood: na een tv-serie en een remake in de jaren tien stuurt men de ondeugende demonen nu de wijde wereld in. In deze aftrap voor een nieuwe serie, Evil Dead Rise, zet regisseur Lee Cronin het vertrouwde splatter-dna creatief in: Raimi’s indertijd vernieuwende, laag bij de grondse-camera’s die brullend hun slachtoffers bestormen, kakelende demonen en zelfs een knipoog naar de notoire verkrachting door een boom, een scène waarmee je in 2023 niet meer wegkomt.

Maar bloedvergieten mag natuurlijk. De nog altijd zeer kwaadaardige doden houden nu huis in een gezin van goths in een afbraakpand. Moeder Bridget, een tatoeageartiest, ligt in scheiding en koestert wrok tegen haar wilde zus Beth. Zijn de poppen eenmaal aan het dansen, dan kan de demon dus ‘sibling rivalry’ exploiteren, ook onder Bridgets kinderen, wier moederliefde danig op de proef wordt gesteld. Minderjarigen worden mentaal noch fysiek ontzien: men denke aan glas knabbelen, ogen uitlepelen en plafondkleven. De vraag is alleen wie overleeft. En zou er zo’n handige hakselaar in de parkeergarage klaarstaan?

Horror Evil Dead Rise Regie: Lee Cronin. Met: Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Gabrielle Echols, Nell Fisher. Lengte: 97 min. ●●●●●

