De beroemde foto’s van Alex Webb vertellen vaak meer dan één verhaal

Een straatfotograaf hoort te wachten en te kijken, net zo lang tot dat ene moment waarop het onverwachte of onbekende zich plots voor hem openbaart. Dat is althans de werkwijze van de wereldberoemde fotograaf Alex Webb (1952). De Magnum-fotograaf staat bekend om zijn kleurrijke en dynamische foto’s. Hij maakt deel uit van de tweede generatie pioniers van de kleurenfotografie. Het oeuvre van Webb, dat meer dan veertig jaar fotografie beslaat, wordt in Museum Helmond voor het eerst in een overzichtstentoonstelling in Nederland gepresenteerd. De expositie 'Alex Webb Errand and Epiphany, photographs 1978-2022' laat zo’n tachtig foto’s zien, plus een korte film over Istanbul, en is tot 24 september te bezoeken.