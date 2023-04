CBS: Nederlands bbp per inwoner groeide in 2022 tot drie na hoogste van EU

Het bruto binnnenlands product (bbp) per inwoner was in Nederland vorig jaar ruim 53.000 euro. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het CBS en Eurostat. Nederland staat daarmee op een vierde plek in de EU. Dat is een plekje hoger dan in 2022, toen Nederland Zweden nog voor zich moest dulden. Het bbp drukt de omvang van een economie uit en geeft daarmee een indicatie van de welvaart in een land.

Het Nederlandse bbp per inwoner was in 2022 3,5 procent hoger dan in 2021, het jaar ervoor was de stijging 4,3 procent. Het bedrag is daarmee twee jaar op rij sterk gestegen, sneller dan gemiddeld in de Europese Unie. De stijging is ook groter dan die van de belangrijkste handelspartners Duitsland, België en Frankrijk. Net als vorig jaar is het Nederlandse bbp per inwoner ongeveer anderhalf keer het EU-gemiddelde.

De ranglijst wordt al sinds 1995 onafgebroken aangevoerd door Luxemburg met een bbp van bijna 120.000 euro per inwoner. In het kleine land zijn veel financiële instellingen. Daarnaast werken er veel mensen in Luxemburg die er niet wonen. Hun inkomen telt daardoor wel mee voor het Luxemburgse bbp, maar zij worden zelf niet meegeteld als inwoner. Op plek twee staat Ierland, gevolgd door Denemarken en Nederland. Het laagste bbp per inwoner heeft Bulgarije met 12.000 euro per inwoner.

Lees ook dit opiniestuk: bestaat er een alternatief voor het bbp?