Asielzoeker mag van de rechter meer dan 24 weken per jaar werken

De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag een streep gezet door de maximale termijn van 24 weken die een asielzoeker jaarlijks mag werken. Volgens de rechter mag het UWV niet langer een werkvergunning weigeren als de asielzoeker daardoor langer zal werken.

Asielzoekers moeten volgens de Europese opvangrichtlijn uiterlijk negen maanden nadat ze een asielverzoek hebben gedaan toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. De rechtbank oordeelt dat de 24-weken-eis de toegang tot de arbeidsmarkt onnodig beperkt en daarmee in strijd is met de opvangrichtlijn. „Wanneer de asielzoeker tijdens de asielprocedure werkzaamheden verricht, zal dit de integratie in Nederland bevorderen”, vindt de rechter.

In de zaak waarover de rechter dinsdag oordeelde, wilde zowel de asielzoeker als zijn werkgever na het verstrijken van een dienstverband van 24 weken met elkaar verder. Maar het UWV wees een nieuwe werkvergunning af.

Terugkeer bemoeilijkt na afgewezen asielaanvraag?

Het UWV betoogde tijdens de zitting dat het uitbreiden van de mogelijkheden tot werken het signaal zou geven dat permanent verblijf in Nederland mogelijk is en de terugkeer van de asielzoeker zou bemoeilijken als de asielaanvraag zou worden afgewezen. Maar de rechtbank oordeelt dat bij het afwijzen van de aanvraag niet meer aan de voorwaarden voor een werkvergunning wordt voldaan en er dus geen sprake is van belemmering van de terugkeer van asielzoekers.

Vluchtelingenorganisatie Refugee Connect, dat achter de aangespannen bodemprocedure zit, is „ongelofelijk blij en trots” door de uitspraak. Volgens Refugee Connect mogen hierdoor alle asielzoekers die nog geen statushouder zijn na een wachtperiode van zes maanden onbeperkt deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het UWV heeft vier weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

Uit onderzoek dat minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA) heeft laten uitvoeren, bleek vorige week dat het veel voordelen oplevert als asielzoekers een langere periode mogen werken. De coalitiepartijen denken daar verschillend over. D66 komt binnenkort met een wetsvoorstel om asielzoekers toe te staan dan langer dan 24 weken per jaar te werken, terwijl VVD en CDA heel terughoudend zijn.