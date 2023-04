Apple gaat in de VS spaarrekening aanbieden met rente van 4,15 procent

Apple gaat in samenwerking met zakenbank Goldman Sachs spaarrekeningen aanbieden met een rente van 4,15 procent. Dat maakte het Amerikaanse technologiebedrijf maandag bekend.

De spaarrekening wordt een nieuwe optie voor Amerikaanse klanten die gebruikmaken van Apple Card, de creditcard die Apple sinds 2020 ook via Goldman Sachs aanbiedt. Die kaart is wel in Nederland te gebruiken, maar de spaarrekening is dat vooralsnog niet.

Het doel van de spaarrekening is om meer gebruikers te verleiden om van Apples betaaldiensten gebruik te gaan maken en daarmee „gebruikers te helpen een gezonder financieel leven te leiden”, aldus Jennifer Bailey van Apple’s betaaldivisie.

Op die manier trekt Apple gebruikers hun eigen ‘ecosysteem’ binnen, in de hoop dat ze tevens de apparaten (iPhone, iPad, laptops en AirPods) of clouddiensten afnemen die het bedrijf veel geld opleveren. Zo verdient het de rente waarschijnlijk ruimschoots terug.

Garantie tot 250.000 dollar

Met de geboden spaarrente zit Apple een stuk hoger dan wat een Amerikaanse bank gemiddeld biedt: 0,37 procent. Tegoeden van gebruikers zijn gegarandeerd onder het Amerikaanse depositogarantiestelsel, dat tot 250.000 dollar van klanten vergoedt als een bank failliet gaat. Voor Apple’s spaarrekening is geen minimuminleg nodig.

Uit de voorwaarden van Goldman Sachs blijkt dat Apple-klanten straks maximaal 250.000 dollar kunnen inleggen, 10.000 dollar per keer van hun spaarekening mogen overmaken en slechts 20.000 dollar per zeven dagen mogen opnemen. Ruim een maand geleden viel Silicon Valley Bank (SVB) in Californië om, nadat klanten daar na geruchten over slechte beleggingen van de bank binnen 24 uur gezamenlijk 40 miljard dollar van de bank haalden. SVB – dat al meer dan veertig jaar bestaat – moest vervolgens door de Amerikaanse overheid worden gered.

