Als het Antoinette Hertsenberg echt menens is, laat ze haar prooi niet los

Het was maandagavond en het was Antoinette Hertsenberg menens. Nu is het Hertsenberg doorgaans al menens, maar vanavond was het haar extra menens. In Radar (AVROTROS) kondigde ze aan aan de slag te gaan met de vraag „waarom RTL een mediabedrijf blíjft faciliteren dat kleine ondernemers een rad voor ogen draait”. Het mediabedrijf in kwestie bleek een bekende bij de Radarredactie (en de loyale Radarkijker): Z-Works was precies een jaar geleden ook tegen wil en dank het middelpunt van het programma geweest, omdat het bedrijf ondernemers zou paaien voor deelname aan haar tv-programma’s. „Maar uiteindelijk blijkt het niet meer dan ordinaire, veel te dure advertentieverkoop”, aldus Hertsenberg. Sindsdien veranderde het bedrijf de naam in The Dutch Media Group. Vergeefs, want zo makkelijk laat Radar haar prooi niet los. Hertsenberg, smalend: „Nieuwe naam, zelfde klachten.”

De redactie liet vier zelfstandig ondernemers aan het woord die zich opgelicht voelden door The Dutch Media Group. Zij werden in Hilversum uitgenodigd om hun ervaringen uit te wisselen en mochten dat doen terwijl ze in een klein treintje, waar de woorden „Hillywood Tours” op pronkten, over het mediapark toerden. „Want dat kleine beetje showbizz dat ze is beloofd door The Dutch Media Group, willen we ze niet onthouden”, klonk Hertsenberg ruimhartig. Als kijker weet je dan meteen: hier wordt recht gedaan.

De verhalen van de vier ondernemers stemden grotendeels overeen. The Dutch Media Group had hen zelf benaderd (en daarbij de telecommunicatiewet geschonden), gevleid met mooie woorden en over proberen te halen om mee te werken aan door hen geproduceerde programma’s. Maar aan de samenwerking bleek een behoorlijk prijskaartje te zitten: 2.950 euro voor een filmpje van twee minuten in een RTL-programma. Een meer dan redelijke deal, vond The Dutch Media Group. Advocaat Caspar Janssens had daar zo zijn bedenkingen bij, vooral vanwege het feit dat een programma als Op de zaak exact nul kijkers trekt. Toen de ondernemers van deelname af wilden zien, begonnen medewerkers van The Dutch Media Group zich ook nog eens intimiderend op te stellen.

Halve excuses en weekendjes weg

Terug naar de studio, waar Hertsenberg klaar zat om de genadeklap toe te dienen aan de inmiddels aangeschoven Marcel van der Torre van The Dutch Media Group. „We hebben vandaag gesproken met RTL,” zei Hertsenberg, „die zeggen dat ze gaan stoppen met de samenwerking met Dutch Media Group.” „Die is best binnengekomen”, onderbrak Van der Torre haar. Hertsenberg keek kort op van haar papieren. „Hmja. Ze zeggen,” vervolgde ze, „dat het onacceptabel is dat ondernemers zijn gedupeerd en gemaakte afspraken niet worden nageleefd.” Woorden als „onacceptabel” en „gedupeerd” verschenen groot achter het tweetal op een scherm. De laatste tien minuten waren afzien. Van der Torre probeerde het imago van het bedrijf nog enigszins hoog te houden door halve excuses en weekendjes weg aan te bieden. „Bij een van onze héél tevreden klanten, overigens, een grote keten…” „Ik moet echt afronden nu”, zei Hertsenberg. „Ik weet niet of mensen zitten te wachten op weekendjes weg, maar ik denk dat ze heel graag de kosten terugkrijgen als ze echt het gevoel hebben dat ze misleid zijn.”

Wie na de plaatsvervangende schaamte bij wilde komen met een uurtje Op1 (WNL) sloeg heel even de schrik om het hart toen niemand minder dan tafelgast Antoinette Hertsenberg werd gevraagd te reageren op alle commotie rond de valse noten van Songfestivalduo Mia & Dion. Maar Hertsenberg had het duo eerder al eens live horen zingen, en dat was „echt gewoon hartstikke mooi. Misschien moeten we ze iets meer steunen en een beetje achter ze staan”. De zangers zullen opgelucht adem hebben gehaald.

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 20 april 2023

