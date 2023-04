‘Alma viva’: Wandelen met je overleden oma in een vergeten streek van Portugal

Ze droomt soms van haar, de kleine Salomé. En soms gaat ze met haar overleden oma schaduwwandelen in de avond, of ziet ze haar gezicht in de spiegel en dan verandert het onbevangen gezicht van het jonge meisje in dat van een getekende oudere vrouw. Al snel denkt het dorp dat ze net zoals haar grootmoeder een heks is.

Bijgeloof floreert in de vergeten bergstreek Trás-os-Montes in Noordoost-Portugal, waar veel volwassenen, net zoals Salomés moeder, naar elders vertrekken om werk te vinden. Wat ze door de achtergeblevenen niet in dank wordt afgenomen. Onder de pre-christelijke volksverhalen over duivels die door de straten achter meisjes aanzitten, schuilt een heel systeem van regels om vrouwen onder de plak te houden.

Veel gebeurt er niet in Alma viva – oma leer Salomé met geesten communiceren, gaat dood en wordt begraven – toch is er van alles aan de hand. Net zoals de stijl van de film op het eerste gezicht observerend en realistisch lijkt, maar er door de alledaagsheid af en toe een magisch licht breekt, als een bovennatuurlijke interventie.

De bosbranden in de bergen stoken de vuurtjes van oude vetes tussen buren en familieleden op. Het gaat veel over geld. Die gesprekken herinnert de Frans-Portugese debuterende speelfilmregisseur Cristèle Alves Meira (1983) zich ook uit haar eigen leven, vertelde ze bij de première van de film vorig jaar in Cannes. Vervolgens werd hij na een kleine festivalzegetocht ingezonden voor de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film.

De kleine Salomé liet de regisseur door haar eigen dochter spelen. Persoonlijk is de film zeker, los van het autobiografische. Hier is een maker aan het werk die geen afgerond verhaal vertelt, maar door de ogen van een kind kijkt en met haar probeert wijs te worden uit de verhalen om haar heen. Het dorp in Alma viva, dat langzaam in een wolk van as en rook verdwijnt, is een symbool voor het politieke duistere verleden van Portugal, voor de economische ongelijkheid in Europa, voor misogyne patriarchale tradities. Alves Meira blijft in haar magisch-realisme trouw aan de kinderblik. Waardoor wij als volwassenen het onrecht des te scherper zien.

Arthouse Alma viva Regie: Cristèle Alves Meira. Met: Lua Michel, Ana Padrão, Jacqueline Corado. Lengte: 88 minuten. ●●●●●

