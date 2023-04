Mijn partner en ik zijn ruim 29 jaar samen en deze week ging hij vier dagen van huis. Vannacht sliep hij weer thuis en tikte me midden in de nacht op mijn schouder: „Hallo, wie ben jij?” vroeg hij. Ik zei mijn naam en hij draaide zich om en sliep verder. Toen ik hem dit vanochtend vertelde, zei hij dat hij gewend was geraakt aan alleen slapen.

