Wielercommentator Danny Nelissen weg bij NOS Sport na ophef om grensoverschrijdend gedrag

Danny Nelissen gaat niet verder als wielercommentator bij de NOS. Zijn contract wordt niet verlengd, melden Shownieuws en het AD maandag. De 52-jarige Limburger was onderwerp van discussie nadat wieleranalist Marijn de Vries (44) in een column in NRC een niet bij naam genoemde collega van wielerprogramma De Avondetappe beschuldigde van vulgaire en vrouwonterende opmerkingen. Achteraf bleek dat die column over Nelissen ging.

In haar column schrijft De Vries over een mannelijke collega, met wie ze in 2016 geregeld in de auto zat, die „dagenlang alleen maar smerige taal” kon uitslaan. „Dan heeft hij het over wijven. En neuken. Over welke wijven hij geneukt heeft, met naam en toenaam.” Van een collega hoorde ze later dat de man ook op deze wijze over haar sprak.

De Vries stelt de collega meermaals op zijn gedrag te hebben aangesproken, vervolgens melding te hebben gemaakt bij een eindredacteur en tenslotte ook alles aan de hoofdredacteur te hebben verteld: allemaal tevergeefs. De voormalig profwielrenster is vervolgens zachtjes richting de uitgang van De Avondetappe geduwd, stelt ze, waarna een periode van zelftwijfel haar parten speelde. „Jij bent degene die gek is. Je bent gewoon niet goed genoeg. Je bent verongelijkt, je bent een zeikwijf. Het ligt aan jezelf.”

Het grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport werd in maart in de schijnwerpers gezet door een grote publicatie in de Volkskrant. Prominente presentatoren als Jack van Gelder en Tom Egbers zouden zich misdragen hebben tegen vrouwelijke collega’s, medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond werden gediscrimineerd. De hoofdredactie van NOS Sport, onder leiding van Maarten Nooter, stapte twee dagen later op.