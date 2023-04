Vogels en seks: van vreemdgaan bij de vleet tot één keer per jaar zin

Vogelglossy Fwiet.

„Ja ja, ik weet dat je seks officieel met ‘ks’ schrijft”, lacht Jeroen Denaeghel quasi-zuchtend, alvorens zijn verhaal voor de zoveelste keer te onderbreken omdat hij denkt een bijzondere vogel te zien – we lopen in het Groot Rietveld bij Kallo, even buiten Antwerpen; „het beste vogelgebied van Vlaanderen”, vandaar. Denaeghel (52) is een van de twee bedenkers en makers van vogelglossy Fwiet. Lang niet iedereen zal ervan gehoord hebben: het blad is vooral een Belgisch feestje, gemaakt door oud-journalist (o.a. Humo) Denaeghel, nu woordvoerder bij Agentschap voor Natuur en Bos, en de in Vlaanderen bekende cabaretier Begijn Le Bleu (51). Vrienden zijn het, en al sinds hun jeugdjaren vogelaar.

België had nog geen commercieel vogelblad en dus besloten ze er zelf maar een te gaan maken. Het zijn themanummers: na eersteling ‘Uilen’ (2021) volgden ‘Trek’, ‘Zangers’ en ‘Zee’ en deze week verschijnt ‘Sex’. Met een ‘x’ dus. „We kregen al meteen veel commentaar op die schrijfwijze”, gaat Denaeghel verder na de vreugdekreten om het zien van een zomertaling door zijn verrekijker. „Maar weet je wat het is: bij ‘seks’ met ks denk ik aan muffe wetenschap. ‘Sex’ met een x is voor mij een peepshow. Sexyer. Tot 1995 schreven we seks trouwens altijd gewoon met een x. Maar een of andere idioot heeft daar toen ‘ks’ van gemaakt.”