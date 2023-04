Steeds weer een dodelijk incident met een psychiatrisch patiënt die geen hulp krijgt

Op 17 september 2021 doodt Kenzo K. in een psychose zijn onderbuurvrouw en haar nicht. Ondanks eerdere signalen dat het niet goed met hem ging, werd er niet ingegrepen. En dit geval staat niet op zichzelf. Onderzoeksjournalist Bas Haan zocht uit waarom de zorg voor verwarde personen in Nederland al jaren tekortschiet - met alle risico's van dien.

Lees ook het stuk van Bas Haan: K. was te gevaarlijk voor opname, dus lieten ze hem gaan.

