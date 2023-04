Doordat het vliegveld midden in Khartoem een doelwit is voor de strijders, is wegkomen uit de stad per vliegtuig onmogelijk. Onder meer de Amerikaanse en Russische ambassadeurs zijn nog aanwezig in de stad. De Nederlandse ambassadeur, Irma van Dueren, was op het moment dat de gevechten uitbraken in Nederland. Ze stond op het punt terug te vliegen naar haar standplaats, toen ze hoorde dat de luchthaven gesloten was. Van Dueren zei tegen radioprogramma Met het Oog op Morgen dat ze in contact stond met zo’n vijftig Nederlanders in Soedan. Foto Instagram @lostshmi/Reuters