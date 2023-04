Renzo Martens en Congolees collectief naar Biënnale van Venetië

Kunstenaar Renzo Martens zal samen met het Congolese kunstenaarscollectief Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC) de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië in 2024 maken. Curator van de tentoonstelling in het Nederlandse Rietveldpaviljoen is Hicham Khalidi, directeur van de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Dat maakte het organiserende Mondriaan Fonds maandag bekend.

Gelijktijdig met de presentatie in Venetië zal ook een tentoonstelling worden georganiseerd in de White Cube in Lusanga, in de Democratische Republiek Congo. Daar startte Martens in 2017 samen met de arbeiders van een plantage van Unilever een kunstcentrum, in de hoop dat door gentrificatie de levensstandaard van de arbeiders omhoog zou gaan. Het CATPC bestaat uit twintig leden die als collectief kunstwerken produceren. Met de opbrengst daarvan hebben ze tot nu toe 120 hectare voormalige plantage teruggekocht, waar ze opnieuw biodiverse natuur van maken.

Kunstenaar Ced’art Tamasala zegt namens CATPC blij te zijn dat het Congolese verhaal via deze dubbelpresentatie kan worden verteld tijdens de Biënnale van Venetië. „De gelegenheid om een ‘white cube’ op een plantage te verbinden aan één van de topevenementen van de kunstwereld, maakt een directe blik op deze twee werelden en de ongelijkheden daartussen mogelijk.”

Roofkunst

Een van de thema’s van de presentatie is restitutie van roofkunst. Zo wil de Nederlandse inzending een bijdrage leveren aan het discours over kolonialisme in de kunstwereld. De problematiek van koloniale verhoudingen is een thema dat in het werk van kunstenaar Renzo Martens al langer een rol speelt. Zo maakte hij in 2008 de controversiële documentaire Enjoy Poverty, waarin hij als witte, westerse man aan Afrikanen uitlegde hoe ze geld konden verdienen aan hun eigen armoede.

Vorig jaar maakte kunstenaar Melanie Bonajo namens Nederland een succesvol ontvangen presentatie, die voor het eerst niet in het Rietveldpaviljoen maar in een kerk in de stad te zien was. De komende Biënnale van Venetië vindt plaats vanaf 20 april 2024.

