Prominente Russische oppositiepoliticus krijgt 25 jaar celstraf wegens ‘hoogverraad’

De prominente Russisch-Britse oppositiepoliticus Vladimir Kara-Moerza moet 25 jaar de gevangenis in, melden internationale persbureaus maandag. Hij zit sinds april vorig jaar in Moskou in voorarrest wegens drie aanklachten, met ‘hoogverraad’ als zwaarste. De oppositiepoliticus zou volgens de aanklager hebben samengewerkt met ‘buitenlandse (NAVO-)mogendheden’ die de veiligheid van Rusland willen ondermijnen. Het proces werd achter gesloten deuren gevoerd, begin april maakte de aanklager de door zijn advocaten als „stalinistisch” gebrandmerkte strafeis bekend: 25 jaar strafkamp.

Het vonnis betreft de strengste straf voor een politieke opponent van het Poetin-regime ooit. In een politiek klimaat waarin tegenspraak almaar harder bestraft werd, verwierf Kara-Moerza internationale bekendheid met een felle campagne tegen de Russische president Vladimir Poetin en zijn „dictatuur”. In toespraken schuwde hij het niet openlijke kritiek te uiten op de oorlog in Oekraïne.

Naast politicus is Kara-Moerza vader van drie kinderen, historicus en activist — en werkte hij jarenlang als correspondent in Londen en Washington. In de meest recente jaren hielp Kara-Moerza in Rusland een netwerk op te zetten van activisten en oppositiepolitici. Na zijn arrestatie werd hij aangeklaagd wegens het verspreiden van valse informatie over het leger en beschuldigd van ‘banden met een ongewenste organisatie’. Plots werd hij als ‘buitenlands agent’ gelabeld.

‘Politiek gemotiveerde’ veroordeling

Terwijl het Kremlin vooralsnog weigert te reageren op de veroordeling, echoot in het Westen verbolgenheid. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Russische afgezant op het matje geroepen om duidelijk te maken dat het niet over de „politiek gemotiveerde” veroordeling te spreken is, meldt persbureau Reuters. De Verenigde Naties willen dat Kara-Moerza wordt vrijgelaten, omdat niemand van de „vrijheid om mensenrechten uit te oefenen” mag worden beroofd.

Zijn echtgenote Jevgenia Kara-Moerza noemde het proces tegen haar man in NRC een „wraakactie” vanwege zijn jarenlange intensieve en zeer effectieve lobbywerk tegen het Poetin-regime en voor de zogenoemde Magnitsky-wetgeving waarmee individuele functionarissen sancties internationaal opgelegd krijgen voor mensenrechtenschendingen.

Vergiftigingen

De gezondheidstoestand van de 41-jarige politicus is zeer zorgelijk, zo vertelde ze in het gesprek met NRC. Kara-Moerza lijdt vanwege twee vergiftigingen in 2015 en 2017 aan verlammingsverschijnselen, waardoor hij ook volgens de Russische wet eigenlijk niet in de gevangenis mag zitten. Zondag, de dag van Orthodoxe Pasen, schreef zij op Twitter: „Vandaag is het Paaszondag. Volodja (Vladimir) werd opnieuw het recht ontzegd zijn kinderen te spreken, die hun vader al ruim een jaar niet hebben gezien of gehoord. De reden? Staatsgeheime informatie zou kunnen uitlekken.”

Vorige week tekenden tientallen Russische journalisten en activisten een open brief waarin ook zij het opnemen voor de politicus en pleiten voor zijn vrijspraak. „Wij zijn van mening dat alle aanklachten tegen Vladimir Kara-Moerza politiek gemotiveerd zijn, en beschuldigingen van hoogverraad zijn bijzonder cynisch. Het was Kara-Moerza die ervoor zorgde dat westerse politici beseften dat niet ‘heel Rusland’ verantwoordelijk is voor de repressieve acties en agressieve buitenlandse politiek van de Russische staat, maar specifieke personen.”