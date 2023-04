OM vervolgt Pakistaanse man voor poging uitlokking moord op Geert Wilders

Het Openbaar Ministerie gaat een Pakistaanse man vervolgen op verdenking van een poging tot het uitlokken van moord op Geert Wilders. Dit zou hij in 2018 hebben gedaan in een op sociale media geplaatste video, waarin hij zei 21.000 euro te geven aan de persoon de PVV-leider doodt. Volgens Wilders gaat het om de Pakistaanse cricketspeler Khalid Latif, zo laat hij op Twitter weten.

Het OM verdenkt de Pakistaanse man, woonachtig in Pakistan, ook van opruiing en bedreiging. Volgens het OM is het normaal „heel ingewikkeld” om online bedreigers uit landen waarmee Nederland geen rechtshulpverdrag heeft, waaronder Pakistan, op te sporen en te vervolgen. Aangezien het nu om een bekende Pakistaan gaat, is identificatie en daarmee vervolging makkelijker.

Het is nog onduidelijk of Latif daadwerkelijk voor de rechter in Nederland zal verschijnen. Omdat Nederland geen rechtshulpverdrag heeft met Pakistan hoeft dat land Latif niet uit te leveren. De zitting vindt plaats op 29 augustus in het Justitieel Complex Schiphol.

Het OM vroeg Pakistan in 2019 al om hulp bij het horen van Latif en de geestelijke Khadim Hussain Rizvi. Laatstgenoemde is bekend als leider van de radicaalislamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP). Hij organiseerde in 2018 protesten tegen Wilders’ plan om een cartoonwedstrijd over de islamitische profeet Mohammed te houden.