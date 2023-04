Met eenzame jongere gaat het nog niet beter

„Ik voel me eenzaam.”

„Ik voel druk op school, heb nooit tijd voor mezelf.”

„Ik heb een angststoornis.”

„Ik ervaar stress, heb een studieschuld en woon nog steeds mij mijn ouders.”

„Alles dreigt tegen te zitten.”

Uit de dinsdag gepubliceerde kwartaalmeting onder jongeren naar hun welbevinden, een onderzoek van Netwerk GOR en RIVM, blijkt dat één op de zeven jongeren kampt met suïcidale gedachten. Gevraagd naar het ‘waarom’ zijn de antwoorden bij de open vragen het meest interessant. Alleen, hoe duid je die?

De meting, aanvankelijk bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis in kaart te brengen, begon in december 2021 en toen was het aandeel jongeren tussen de 12 en 25 jaar met suïcidale gedachten nog één op twaalf (8,5 procent). Een kwartaal later, maart 2022, steeg dit aandeel schrikbarend naar één op zes: 16,8 procent. De verklaringen lagen wel voor de hand, zegt Michel Dückers, een van de onderzoekers en tevens bijzonder hoogleraar crises, veiligheid en gezondheid aan Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksinstituut Nivel. „Donker jaargetijde, dan zien we altijd een piek in mentale problemen. En we zaten in de laatste lockdown, terwijl niemand daar meer op gerekend had. Wéér alles dicht. Sociale contacten op een laag pitje, weinig hoop en perspectief.”

Zaken die jongeren in eigen omgeving ervaren, wegen zwaarder dan wereldcrises

Het percentage zal daarna wel dalen, hadden de onderzoekers gedacht. Maar dat gebeurde niet. Juni 2022, vierde monitor: 16 procent van de jongeren heeft suïcidale gedachten (één op zes). Vijfde, september 2022: 13 procent. Zesde, december 2022: 15 procent. En nu dus 14,1 procent.

Het percentage stabiliseert, op een dubbel zo hoog niveau. Dit constateren ook de huisartsen, die veel vaker dan vóór corona in het dossier van jongeren meldcode ‘P77’ plaatsen (patiënt denkt aan suïcide of poging tot). Het sluit ook aan bij de bevindingen van zelfmoordhulplijn 113.

Misschien leven we in onzekere tijden en zijn het de wereldproblemen die jongeren na corona zo zwaarmoedig maken, hadden Michel Dückers en zijn collega-onderzoekers gedacht. Klimaat, Oekraïne, de vluchtelingencrisis, de wooncrisis. Klinkt plausibel, maar dit blijkt na analyse van de data niet de verklaring te zijn.

Veel belangrijker zijn de problemen die jongeren zélf ervaren, in hun eigen omgeving. „Die werken veel zwaarder door.”

Voornaamste voorspeller

Eenzaamheid blijkt de voornaamste voorspeller. „En dan gaat het om emotionele eenzaamheid: of je je verbonden voelt met iemand”, zegt Dückers. „Want ook als je veel sociale contacten hebt, kun je je eenzaam voelen.” Juist voor jongeren zijn sociale contacten belangrijk, om hun identiteit te ontwikkelen. Ze hebben die in coronatijd niet kunnen opbouwen en dat werkt door. „En ook op sociale media kun je je ondanks alle communicatie alleen voelen.”

Mentale klachten spelen eveneens een rol. Veel jongeren voelen zich gestrest. Geen tijd om tot rust te komen of leuke dingen te doen. Geldgebrek, woningnood, prestatiedruk. Ontevreden met zichzelf. Onzekerheid over hun toekomst. Soms speelt een diagnose als autisme of adhd mee.

En misschien, zegt Dückers, is er nu zóveel aandacht voor dit onderwerp, politiek en in de media - zie ook dit artikel – dat er meer dan vroeger openlijk over suïcidale gedachten wordt gesproken. „Mentale gezondheidsdeskundigen zeggen: het stigma moet ervan af. Maar misschien is er nu zo weinig stigma dat iedereen elkaar in de put praat.”

En er bestaat nog zoiets als de ‘kwetsbaarheidsparadox’: het wetenschappelijk onderbouwde gegeven dat juist in welvarende landen, met goede zorg en welvaart, de meeste mentale problemen voorkomen, zoals angst, depressie en suïcide. Dückers: „Misschien omdat mensen in rijke landen de lat voor geluk hoger leggen, minder goed kunnen omgaan met tegenslag, of minder steun ervaren van sociale netwerken.” Dus ja, hoe je die antwoorden bij de open vragen duidt? „We weten het nog niet goed.”

In een eerdere versie stond dat 16,8 procent van de jongeren nu suïcidale gedachten heeft. Dat klopt niet. Het is 14,1 procent.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl