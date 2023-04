Man dood aangetroffen in landingsgestel van vliegtuig op Schiphol

Op Schiphol is maandag in het landingsgestel van een KLM-toestel een dode man aangetroffen. Dat heeft een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigt aan NH Nieuws. De marechaussee gaat momenteel niet uit van een misdrijf. Volgens hen lijkt het erop dat de man is overleden aan onderkoeling.

Over de identiteit van de man is nog niets bekend, daar doet de marechaussee momenteel onderzoek naar. Volgens de KLM werd de man aangetroffen in de wielkast van het vliegtuig. Hoe hij daarin kon klimmen is onduidelijk.

Het vliegtuig was vertrokken vanuit Canada, maar maakte daarna meerdere tussenstops, waaronder in Nigeria, voor het landde op Schiphol. Het is onduidelijk op welke plek de man aan boord van het toestel is geklommen.

Kleine overlevingskans

Het gebeurt vaker dat verstekelingen worden aangetroffen in vliegtuigen, maar de kans op overleven is klein vanwege de lage luchttemperaturen. Op die hoogte kan het minus 50 to minus 60 graden Celsius worden. In 2021 werd er tijdens een reguliere inspectie een overleden persoon aangetroffen in de wielkast van een toestel dat een vliegreis maakte vanuit Nigeria.

In 2019 belandde het lichaam van een illegale verstekeling vanuit een vliegtuig in een Londense tuin. Hij viel vermoedelijk vanuit het landingsgestel vlak voordat het toestel van Kenya Airways op Heathrow Airport landde.