Zestig jaar geleden had ik op de middelbare school een wiskundeleraar. Aan het begin van het schooljaar inventariseerde hij altijd wie het jaar over moesten doen. Hij zei dan met barse stem: „Goedemorgen allemaal. Wie van jullie is recidivist?”

Hij was zijn tijd ver vooruit.

