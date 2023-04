Kabinet verzet zich tegen EU-visserijplan: ‘aloude garnalenvisserij mag niet ten onder gaan’

Het kabinet verzet zich tegen Europese plannen om de garnalenvisserij in Natura 2000-gebieden aan banden te leggen. Dat schrijft minister Piet Adema (Landbouw en Natuur, ChristenUnie) in een vrijdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet ontbreekt wetenschappelijke onderbouwing en houdt de Europese Commissie onvoldoende rekening met de economische gevolgen voor de garnalensector. De brief is een reactie op een eerdere motie van een ruime Kamermeerderheid, die werd ingediend om te voorkomen dat „de aloude Nederlandse garnalenvisserij ten onder gaat”.

De commissieplannen draaien om de bescherming van ecosystemen onder water. Vissers die netten gebruiken waarmee ze over de zeebodem slepen, mogen dat volgens de nieuwe plannen niet meer doen. De netten beschadigen namelijk mosselbanken, zorgen voor ongewenste bijvangst en maken dat veel vissen en vogels onvoldoende garnalen kunnen eten. De Europese Commissie wil dat de bodemvisserij stapsgewijs wordt verminderd, met een geheel verbod in 2030.

Het kabinet vindt dat nuance ontbreekt over welke gebieden ‘bodemberoerend’ zijn. Zo maakt de EC volgens Adema geen onderscheid tussen zeebekkens en -bodems. Voor eerstgenoemde geldt het visserijverbod. Daarnaast zou de EC te weinig rekening houden met de sociaaleconomische gevolgen van de maatregelen. Het kabinet is bang dat de garnalenvisserij verdwijnt als de Europese plannen werkelijkheid worden. Nederlandse garnalenvissers, die jaarlijks zo’n 15 miljoen kilo garnalen uit de zee halen, vissen namelijk vrijwel uitsluitend uit de Waddenzee en beschermde delen van de Noordzee.

Zoektocht naar medestanders

Het kabinet zal de komende maanden met andere landen een meerderheid moeten vormen tegen de EC-plannen, wil het deze kunnen dwarsbomen. Minister Adema laat weten actief op zoek te gaan naar medestanders. Kritische geluiden over de plannen zijn momenteel ook te horen in België, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

In 2021 verloor het vorige kabinet definitief een de strijd om de toekomst van de Nederlandse pulsvisserij, een manier om vissen met stroomstoten uit de zeebodem op te schrikken en te vangen. Nederland was voor het verbod koploper in Europa met 84 vergunningen.