‘Er is meer in het leven dan werken’ en 12 andere dingen die we nooit meer van parttimers willen horen

Tuurlijk. Als je de hele dag wc’s moet schrobben. Als je een studie naast je werk doet. Als er in je sector (onderwijs, zorg) geen fulltimecontracten zijn. Als je met je hobby geen droog brood verdient, en je een bijbaantje nodig hebt. Als je mantelzorger bent. Als je ziek bent en niet fulltime kán werken – dán snap ik dat je parttime werkt.

Maar al die andere vrouwen in Nederland die parttime werken? Die snap ik nooit. En het worden er steeds meer.

Vorige week meldde het CBS dat veel meer vrouwen in de jaren na hun opleiding aan mbo, hbo of universiteit in deeltijd werken dan mannen met dezelfde studie – ook als er nog geen kinderen zijn. Het eerste jaar na de studie werkt 30 procent van de vrouwen parttime tegen 14 procent van de mannen, negen jaar later is dat voor vrouwen met een universitair diploma al 40 procent (en voor mbo’ers zelfs 67 procent) en voor de mannen minder dan 10 procent. Als vrouw én fulltimer word ik steeds meer een uitzondering.

Er zijn columnisten – ik noem geen namen maar Sander Schimmelpenninck bijvoorbeeld – die daar heel boos over worden. Die vinden dat al die vrouwen verwende deeltijdprinsesjes zijn, en dat ze fulltime moeten gaan werken om de economie en onze pensioenen te redden.

Maak je geen zorgen, zo’n columnist ben ik niet. Als jij twee, drie dagen per week wil werken moet jij dat weten. Ieder z’n ding. Maar ik vind wel dat als ik straks nog zo’n beetje de enige fulltime werkende vrouw ben in dit land, we wél gaan afspreken dat ik een paar dingen niet meer van parttimers wil horen. Welke dingen? Nou deze!

1 Ik wil meer tijd voor de leuke dingen in het leven

Parttimers die dat roepen bedoelen meestal dat ze meer tijd willen om hele dure koffie te drinken en op hun telefoon te scrollen. Ik vind een fulltimecarrière leuker. Sterker nog, ik hou ervan. Van de verslavende koorts om iets te willen bereiken en samen met je collega’s succes te behalen. Dat onbetaalbare gevoel dat met geen hazelnut decaf dubbele espresso flat white te koop is. Ja toch.

2 Ik heb geen zin om een burn-out te krijgen

Hahaha, joh. En je man en mij gun je wel een burn-out? Lekker dan. Ik denk trouwens dat je eerder een burn-out krijgt van een bijbaantje dan van een fulltimebaan waarin je de tijd hebt om een vak te leren.

3 Ik bewaak heel streng mijn grenzen

Doe eens niet zo neurotisch. Als wij, je collega’s, dringend moeten weten of jij over drie maanden kan werken omdat anders de planning niet rondkomt – doe jij op je vrije dag dan eens niet zo interessant met je „strenge life-work balance” en gooi gewoon even een antwoord in de groepsapp. En niet pas op dinsdag, als je weer werkt en wij vier dagen (!) hebben moeten wachten op het antwoord en we voor jou alles weer moeten omgooien.

4 Er is meer in het leven dan werken

O echt? 3 dagen per week werken is „meer” dan een fulltimebaan? Dat klinkt best arrogant. O trouwens, en je man dan? Die jouw hypotheek betaalt? Die heeft geen recht op „meer in het leven”?

5 Ik krijg altijd de rotklusjes

Als jij er nooit bent als de mooie klussen worden verdeeld, ga dan ook niet zitten miepen als je de restjes krijgt.

6 Ik vond het zo jammer dat ik niet op de borrel was

Als jij ervoor kiest om niet op vrijdag te werken, is het logisch dat je de vrijmibo mist.

7 Ik werk niet op maandagochtend, woensdagmiddag, donderdagochtend en vrijdag

En hou eens op met die irritante out-of-office mails! Wij, je fulltimecollega’s, worden er, met alle respect uiteraard, hoorndol van!

8 Mijn vriend verdient genoeg voor ons tweeën

Prima, maar ga dan niet zitten jammeren en klagen als je relatie uitgaat en je je huis, je auto en je telefoon niet meer kan betalen.

9 Ik ontwikkel me zo als mens

Joh, echt? Ik heb leuk werk. Dat geeft míj het gevoel dat ik me ontwikkel als mens. En vandaag heb ik lekker vrij genomen! Want ja, ‘work-life-balance’ hè.

10 Ja maar jij hebt leuk werk!

Klopt. Dertig jaar hard voor gewerkt. Inderdaad, niet met alleen maar ‘leuke dingen’.

11 Ik heb gewoon niet zoveel ambitie

Als je al begint met drie dagen werken na je studie, heb je het ook nooit een kans gegeven.

12 Ik vind fulltime werken ouderwets

Dat is grappig! Ik vind parttime werken juist ouderwets! Iets dat vrouwen in de vorige eeuw deden toen ze nog niet mochten werken van de samenleving, hun mannen en de andere moeders.

13 Ik wil er zijn voor de kinderen

Alsof ik geen goede moeder ben omdat ik fulltime werk. Hou eens op.

14 Ik heb een mamadag

Je bent altijd mama, aansteller. En je vent is altijd papa. Met z’n papadag. Niet maar één of twee dagen per week. Zullen we dat zo afspreken?

Alvast bedankt!