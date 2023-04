Dennis G., een van laatste kopstukken rond Ridouan Taghi, opgepakt op Dominicaanse Republiek

De landelijke recherche van de nationale politie heeft zaterdag op de Dominicaanse Republiek Dennis G. opgepakt. Dat meldt De Telegraaf. G. behoort volgens de recherche tot de misdaadorganisatie rond Ridouan Taghi en was een van de laatste nog vrije kopstukken van de criminele organisatie.

G. wordt er onder meer van verdacht de grootschalige drugshandel van de organisatie van Taghi vanuit Zuid-Amerika te hebben voortgezet. Bij de zoekacties over de hele wereld naar de misdaadorganisatie werkte de landelijke recherche tot nu toe nauw samen met buitenlandse opsporingsdiensten. Of dit bij de arrestatie van Dennis G. ook is gebeurd, is niet duidelijk.

Volgens de De Telegraaf zit G. vast op een geheime locatie onder zware bewaking. Ook meldt de krant dat hij zo snel mogelijk aan Nederland zal worden uitgeleverd, ondanks dat er geen officieel uitleveringsverdrag is met de Dominicaanse Republiek.