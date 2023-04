CBS: 1 op de 10 medewerkers voelde zich vorig jaar gediscrimineerd

Tien procent van alle werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op de werkvloer. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Discriminatie vanwege huidskleur, afkomst, leeftijd en geslacht kwam het meest voor.

In de bedrijfstak vervoer en opslag voelde twaalf procent van de werknemers zich wel eens gediscrimineerd, iets meer dan in andere bedrijfstakken. In de bouw en landbouw kwam discriminatie het minst vaak voor: zes procent van de gevraagde werknemers uit die sectoren gaf aan zich wel eens gediscrimineerd te hebben gevoeld.

Discriminatie vanwege afkomst, nationaliteit of huidskleur kwam het meest voor op de werkvloer. Zestien procent van migranten buiten Europa en tien procent van migranten uit Europese landen kreeg hiermee te maken. Ook in Nederland geboren personen met een niet Europese herkomst hadden hier vaak last van. Negen procent gaf aan hier ook mee te maken te krijgen.

Bij werknemers tot 25 jaar en onder 65-plussers was leeftijdsdiscriminatie het grootste probleem op de werkvloer. Vier procent van de vrouwen gaf aan gediscrimineerd te worden vanwege hun geslacht, van de mannen was dat minder dan een procent.

Negeren en buitensluiten

Werknemers die zich op de werkvloer gediscrimineerd voelden ervaarden dit vooral door opmerkingen, negeren en buitensluiten. Bijna een kwart van de ondervraagden gaf aan ook minder mogelijkheden voor promotie of ontwikkeling te krijgen en achttien procent moest minder aantrekkelijk werk doen of kreeg een lagere beloning voor hetzelfde werk (zeventien procent).

Door de discriminatie op de werkvloer verzuimen werknemers vaker, blijkt uit de cijfers. 69 procent zei het afgelopen jaar te hebben verzuimd. De reden daarvoor schreven zij voornamelijk toe aan de werksituatie. Onder werknemers die geen last hadden van discriminatie gaf 55 procent aan wel eens te verzuimen.