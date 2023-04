‘Als kind viel ik in slaap met pianomuziek – heel geborgen’

‘Mijn vader was een wereldvader. Eindeloos geduld had hij met mij. Hij strafte nooit. Hij vond dat kinderen zichzelf moesten opvoeden.

„Verhaaltjes vertellen kon hij als de beste. Hij stoeide met me: wie het eerst op de grond lag, en dan verloor hij zogenaamd altijd. Hij kon prachtig tekenen en schilderen. Elke avond speelde hij piano. Als kind ben ik met pianomuziek in slaap gevallen. Het voelde heel geborgen allemaal.

„Mijn moeder was anders. Ze was geen makkelijke vrouw. Zij had zo haar eigen ideeën over haar taken in het huishouden en over kinderen opvoeden. Daarin botste ze nogal eens met mijn vader en mij.

„Zeilen vond zij beiden wel heerlijk. Als gezin hebben wij heel wat vrije tijd op het water doorgebracht.

„Muziek bond mijn ouders ook. Mijn moeder had een mooie zangstem. Ze had zangles. Ze mocht solo zingen bij kerkkoren. Thuis begeleidde mijn vader haar op de piano, bij liederen van Schubert en Bach.

„Begin jaren zeventig heeft mijn vader zijn boot verkocht. Dat was omstreeks zijn zestigste jaar, toen het leven moeilijker werd voor hem. Depressie stak de kop op.

„In die tijd begon hij met schrijven en rijmpjes maken. In de Havenloods, de gratis krant van Rotterdam, had hij een vaste rubriek, ‘Steentjes keilen’. Naast tekenen en schilderen ging hij beelden maken. Bij de Bijenkorf in Rotterdam, op de meubelafdeling, mocht hij zijn beelden plaatsen. Dit alles bood hem afleiding en bracht ook wel mooie momenten. Hij stierf onverwachts in 1983, twee weken voor zijn 72ste verjaardag.”