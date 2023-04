AIVD ziet dreiging van IS en van extreem-rechts

Terug van een beetje weggeweest. Dat beeld geeft het maandag gepubliceerde jaarverslag van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2022 van de dreiging van Islamitische Staat (IS).

IS, dat als platform voor het organiseren en uitvoeren van aanslagen tegen westerse doelen in 2019 geneutraliseerd leek, toont tekenen van heropleving, aldus de dienst. Vanuit Afghanistan en in mindere mate vanuit Syrië weet IS sympathisanten in Europa te bereiken met als doel aanslagen te plegen.

Over de ernstigere jihadistische dreiging vanuit het buitenland schrijft de AIVD: „Vooral in de tweede helft van 2022 zag de AIVD een toename van inlichtingen over aanslagplannen en mogelijke operatives van IS. Daarom acht de AIVD de dreiging van door IS aangestuurde aanslagen in Europa hoger dan in 2021.”

Veel concreter maakt de AIVD deze dreiging niet. Wel wijst de dienst op de arrestatie vorig jaar van een 20-jarige Syriër die werd verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

Sluipende ontwikkelingen

Nieuw is de toename van het aantal aftap-acties door de AIVD van zowel telefonisch als elektronisch verkeer. Sinds 2018 (toen gebeurde dat zo’n 3.500 keer) toonde dat aantal een sterke daling tot 1.133 in 2021. In 2022 steeg het aantal, naar 1.930. Mogelijk wijst dat erop dat de dienst de verruimde mogelijkheden van de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten steeds meer benut.

Lees ook: Verkennen, hacken en tappen: mogen de AIVD en MIVD al genoeg of moet de wet nodig ruimer?

Uitgebreider dan in andere jaren verwijst de dienst in haar jaarverslag naar sluipende ontwikkelingen die de democratische rechtsorde uithollen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bedreigingen en intimidaties van politici, bestuurders, wetenschappers en journalisten die hun werk niet meer vrijelijk kunnen doen. Ook de groeiende aanwezigheid op sociale media van „anti-institutionele boodschappen” van onder meer extreem-rechts past daarbij. Die kunnen het vertrouwen in het democratisch bestuur ondermijnen, aldus de AIVD.

Kenmerkend voor de boodschap is „dat in Nederland een kwaadaardige elite aan de macht is, die ‘de vijand’ is van de Nederlandse bevolking”. De AIVD schat dat meer dan honderdduizend personen in meer of minder mate in deze complottheorie geloven. De dienst schrijft „in 2022 een aantal keren een mogelijke rechtsterroristische dreiging” te hebben „voorkomen”. Minder dan bij het jihadisme gaat het echter om het voorbereiden van aanslagen, aldus de AIVD.

Het wantrouwen in de elite en democratische instituties wordt aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne, aldus de AIVD. Rusland gebruikt (sociale) media om het Westen te intimideren en te verdelen. Ook het tekort aan energie en de sterk gestegen prijzen worden aangegrepen om het vertrouwen in de democratie en haar bestuurders aan te tasten.

Waar complottheorieën enigszins op hun retour leken na het verflauwen van de corona-crisis, schrijft de AIVD, zijn ze weer terug door die oorlog in Oekraïne en verhitte discussies over klimaat en stikstof.

Cyberhacks en cyberaanvallen

In het jaarverslag van de AIVD wordt de dreiging uit China vooral als economisch, technologisch en politiek gekenschetst. Het land probeert via cyberhacks technologische en economische geheimen te stelen, en kan met cyberaanvallen een bedreiging vormen voor de Nederlandse infrastructuur, aldus de AIVD. De digitale aanvallen, ook van landen als Iran, Rusland en Noord-Korea, nemen steeds diversere en gevaarlijkere vormen aan.

Het jaarverslag over 2022 laat zich echter niet uit over Beijing als bedreiging voor journalisten in Nederland. Vorig najaar werd oud-China-correspondent voor de Volkskrant Marije Vlaskamp in Nederland bedreigd en geintimideerd door – vermoedelijk – aan de Chinese staat gelieerde activisten. Zo werd uit naam van Vlaskamp, die nog steeds over China schrijft, een bommelding gedaan bij de Chinese ambassade in Den Haag. Ook was de journalist doelwit van een reeks andere intimiderende pesterijen, zo werd eerder deze maand bekend. „Ook wij moesten dat uit de krant vernemen,” aldus de woordvoerder van de AIVD.

Minder dreiging van wahabisme

De AIVD signaleert ook positieve ontwikkelingen. Zo ziet de dienst minder dreiging voor de Nederlandse democratische rechtsorde van het wahabisme, een orthodox-islamitische stroming. In eerdere jaren waarschuwden de dienst en terrorisme-bestrijder NCTV juist tegen de „anti-integratieve” elementen van deze orthodoxe stroming met haar wantrouwen tegen de Westerse cultuur. „Een deel van de wahabi-salafisten lijkt zich de afgelopen jaren meer pragmatisch en verdraagzaam op te stellen”, schrijft de AIVD.

Ook ziet de dienst nu geen extremistische dreiging uitgaan van radicaal-linkse klimaatgroeperingen zoals Extinction Rebellion. Deze bewegingen deden onlangs van zich spreken met diverse wegblokkades in Den Haag. „De linkse actiescene in Nederland” groeide weliswaar. Maar die groei „zorgde niet voor meer extremistische activiteiten, en acties zijn de afgelopen jaren in de regel niet gewelddadig.”