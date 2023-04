AIVD: terrorismedreiging komt van jihadisme en extreem-rechts dat gelooft in ‘kwaadaardige elite’

De inlichtingendienst AIVD concludeert dat er een „ontwikkeling” is van extremistisch complotdenken dat zich richt tegen de overheid en andere organisaties. Dat staat in het AIVD-jaarverslag voor 2022. „Kenmerkend voor deze groep is de boodschap dat in Nederland een kwaadaardige elite aan de macht is, die ‘de vijand’ is van de Nederlandse bevolking”, zo schrijft de AIVD. Ook het risico op aanslagen vanuit de Islamitische Staat (IS) is gegroeid, met name in de tweede helft van vorig jaar. „Het mondiaal jihadisme vormt nog altijd de belangrijkste terroristische dreiging tegen Nederland”, aldus de inlichtingendienst. IS staat onder druk vanuit het Westen, maar blijft in staat zijn gevaarlijke netwerken te onderhouden.

Rechts-extremisme vormt het „populairste extremistische narratief in Nederland”, en is een „ernstige lange termijndreiging tegen Nederland”. Het geloof in een kwaadaardige elite kreeg tijdens de coronapandemie veel tractie. Vlak nadat de pandemie nagenoeg voorbij was, viel Rusland Oekraïne binnen, waarna de prijs van levensbehoeften omhoog schoot. „Daardoor kregen extremistische aanjagers in Nederland na de coronacrisis opnieuw gelegenheid om complottheorieën te verspreiden over een ‘kwaadaardige elite’. Soms grijpen landen als Rusland onrust in het Westen aan om in het geheim tegenstellingen in de samenleving aan te wakkeren”, aldus de AIVD.

De AIVD zegt in 2022 meerdere malen actief te hebben opgetreden tegen een „mogelijke rechts-terroristische dreiging”. Die dreiging wordt grotendeels gevormd door (jonge) mannen in Nederland en daarbuiten die contact houden via internet. Zij „verheerlijken” terroristisch geweld. Antisemitisme speelt een sleutelrol binnen deze beweging. Naast politici zijn ook journalisten, wetenschappers en andere gezagsdragers en publieke figuren doelwitten van verbaal of fysiek geweld. De AIVD is bang dat zij zich niet meer vrij voelen te zeggen wat ze willen.