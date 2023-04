Aan een helm is Jan (79) nog niet toe

Oudere fietsers zijn steeds vaker betrokken bij een verkeersongeluk, maar de toenemende onveiligheid op de weg is de schuld van de jongeren. Dat is de regelmatig terugkerende opmerking bij een rondgang langs fietsers die op een maandagmiddag over de Maasboulevard van Rotterdam peddelen.

De verkeersveiligheid in Nederland is in het geding, blijkt uit cijfers van het CBS. Met name het aantal verkeersdoden onder oudere fietsers neemt toe.

Op straat zijn de ouderen ervan overtuigd dat dat komt door de jeugd. „Jongeren zitten onder het fietsen bij voortduring op hun mobiele telefoon te kijken. Laatst botste bij de Kralingse Plas nog een ventje tegen mijn schouder op, omdat hij niet goed oplette”, vertelt Jan Bolt. En dan kreeg híj ook nog de volle laag van de jonge gast: opletten!

Onder zijn jas heeft de 83-jarige man de afstandsbediening opgevist om zijn gehoorapparaat harder te kunnen zetten. Dat praat makkelijker. Bolt is van Vlaardingen op zijn Eco Traveller onderweg naar Capelle aan den IJssel. Vrijwel dagelijks overbrugt hij probleemloos enige tientallen kilometers op zijn rijwiel.

„Het verkeer in de stad is inderdaad veel drukker geworden”, zegt Bolt. Maar als je goed uit je doppen kijkt, is er geen bijzondere reden tot bezorgdheid. Bolt draagt dan ook geen helm, alleen een blauw petje waarop de naam staat van een camperfirma. Die wil hij niet genoemd hebben. „Dat is het gemeenste bedrijf dat er is, maar ik krijg de naam niet van het petje gekrabd.”

Met hun elektrische scooters scheuren ze plotsklaps snel langs je heen Kees Rennings (87)

Wachten bij rood

Het verkeer is zeker in de grote steden een gekkenhuis, maar ook de oudere fietser laat zich niet gek maken, wordt bij voortduring verzekerd. Als je maar op die jongeren let. „Met hun elektrische scooters scheuren ze plotsklaps snel langs je heen”, zegt Kees Rennings. Hij is 87 jaar en sinds een jaar bezitter van een scootmobiel. Op zijn dashboard kan hij zien dat hij het afgelopen jaar 2.764 kilometer door Rotterdam heeft getuft. Zonder noemenswaardige problemen.

Rennings is 28 jaar trambestuurder geweest in Rotterdam. Tot 1995. Hij heeft de verkeersdrukte nadrukkelijk zien toenemen. „Ik wacht braaf bij een rood stoplicht, maar dat doen nog maar weinig mensen”, is zijn ervaring.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, zou de politie wel meer controles mogen uitoefenen, is eveneens een herhaaldelijk terugkerende constatering. Jochem Ritmeester (84 jaar) heeft net op zijn blinkende elektrische Amslod-fiets een hele tijd illegale tegenliggers moeten omzeilen. Doet de politie niets aan. Toch blijft hij enthousiast fietsen. Al was het maar om de lichamelijke conditie op peil te houden.

Fietsen is voor veel mensen ook bittere noodzaak. Je auto parkeren vinden mensen stervensduur en niet zelden sta je in het centrum veel te lang vast in een file. De 77-jarige Ines, die haar achternaam niet wil noemen, doet alles met de fiets. Ook de boodschappen. Ze zit stoer op haar elektrische Koga-rijwiel met in haar linkerhand een net gekocht roomijsje op een stokje. Ze klaagt over mannen op fietsen „met krankzinnig dikke banden” die haar nogal eens het leven zuur maken door de weg af te snijden. Er zijn gewoon te veel verscheidene soorten rijwielen met allemaal verschillende snelheden. Die kermis aan fietsen veroorzaakt volgens Ines de stijging in het aantal verkeersongelukken. Vooral na de beëindiging van de coronapandemie is de verkeersdrukte enorm toegenomen.

Sommige bejaarde fietsers zijn bereid een onschuldige verkeersovertreding te maken om zo snel mogelijk ongeschonden op de plek van bestemming te komen. Bij een druk kruispunt, aan het eind van de Erasmusbrug, manoeuvreert Jan van de Pol (die in december 80 jaar wordt) zijn fiets rechts behendig de stoep op. Hij snijdt een hoekje af en vervolgt dan weer zijn weg via het fietspad. „Dat mag eigenlijk niet maar ik vind het veiliger”, zegt Van de Pol. „Ik red me wel in het verkeer”, verzekert hij. Hij fietst verder, om naar schepen te gaan kijken in de Rotterdamse haven. Die zijn mooi.

Ook hij heeft zoals vrijwel alle andere fietsers geen behoefte aan een beschermend hoofddeksel. „Daar ben ik gewoon nog niet aan toe”, zegt Van de Pol. „Helmen zijn voor watjes.”

Update (18 april 2023): dit artikel is geüpdatet nadat de nieuwste CBS-cijfers over verkeersveiligheid openbaar waren gemaakt.

