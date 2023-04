Varkens in slachthuizen lijden door plaatsing bij soortgenoten van andere boerderij, NVWA gaat handhaven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat optreden tegen slachthuizen die varkens van verschillende boerderijen bij elkaar plaatsen. Dat bevestigt een woordvoerder zondag na berichtgeving door Nieuwsuur. Als de dieren in een hok met voor hen vreemde varkens worden gezet, leidt dit in de regel tot rangordegevechten met verwondingen en stress als gevolg.

De maatregel van de NVWA volgt op een handhavingsverzoek van Stichting Wakker Dier, die „onnodig leed” van de varkens wil voorkomen. De toezichthouder was ermee bekend dat een deel van de slachthuizen varkens mengt, maar had tot op heden niet duidelijk of dit binnen of buiten de wettelijke normen voor het waarborgen van dierenwelzijn viel. Na het handhavingsverzoek liet de NVWA zich juridisch en wetenschappelijk adviseren, om te concluderen dat er wel degelijk zou moeten worden opgetreden.

Het duurt nog even voordat slachthuizen die varkens mengen daadwerkelijk beboet worden. De NVWA geeft slachthuizen tot augustus 2024 de tijd om de bedrijfsvoering aan te passen. Tot die tijd worden overtredingen wel genoteerd. Een woordvoerder legt uit dat voor deze termijn is gekozen, omdat sommige slachthuizen hiervoor hun ruimtes moeten verbouwen en bouwmaterialen schaars zijn. Bij hoeveel slachthuizen het op dit moment beleid is om varkens van verschillende boerderijen bij elkaar te plaatsen, kan de NVWA niet zeggen.

Stichting Wakker Dier zegt in een verklaring blij te zijn dat de NVWA gaat optreden, maar vindt dat dit sneller moet kunnen dan augustus 2024. Om die reden tekent de dierenwelzijnsorganisatie bezwaar aan bij de NVWA. Wakker Dier kaartte al vaker met succes misstanden aan in de vlees- en zuivelindustrie door handhavingsverzoeken in te dienen. Zo dwong het onder meer af dat kippen niet meer ongestraft ondersteboven worden gevangen en leidde het ertoe dat kalveren beter beschermd worden tegen hittestress.