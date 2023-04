Tientallen burgers om het leven gekomen door gewelddadige machtsstrijd in Soedan

Soedanezen werden zaterdagochtend wakker met het geluid van geweervuur en inslaande bommen, en met uitzicht op rookwolken. Eenheden binnen de strijdkrachten van Soedan bevechten elkaar: tegenover de reguliere troepen staan de zogenoemde Rapid Support Forces (RSF), een militie-eenheid die officieel ook deel uitmaakt van het nationale leger. De partijen voerden zaterdag hevige beschietingen uit op elkaars posities en vochten om controle over de luchthaven, het presidentiële paleis, het tv-station en militaire bases.

Bij het in Soedan uitgebroken geweld tussen legereenheden zijn al tientallen burgerdoden gevallen. Inwoners kunnen door de gevechten niet naar ziekenhuizen en volgens ooggetuigen zijn er daarom vermoedelijk veel meer doden gevallen dan de tot toe zestig gemelde slachtoffers.

Al dit geweld, evenals de bombardementen door gevechtsvliegtuigen, vonden plaats in stadsdelen waar veel burgers wonen. Dat gebeurde niet alleen in de hoofdstad Khartoum maar ook in de westelijke steden El Geneina, Al Fashar en Nyala, en in El Obeid en Damazin in het zuiden en Port Sudan en Merowe in het noorden. De RSF staat onder leiding van Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti, en de reguliere strijdkrachten worden geleid door Abdul Fattah Burhan.

Burhan en Hemedti bestuurden tezamen Soedan sinds hun militaire coup in 2021. Sinds dit weekend zijn ze aartsvijanden

„Geweervuur en ontploffende bommen in onze woonwijken zaaien paniek”, vertelde burgeractivist Ali Adelmonim door de telefoon. „Mensen liggen plat op de grond in hun huizen, kippen worden binnengehouden omdat het geluid van bommen zo dicht bij onze buurt is. ” Mensen die dicht bij militaire doelen wonen, probeerden tevergeefs hun buurt te ontvluchten. In Dafur raakten drie werknemers van de Verenigde Naties klem tussen de strijdende partijen, waarna ze volgens onbevestigde berichten zouden zijn geëxecuteerd door RSF-strijders.

Vermoedelijk is Burhan de aanval begonnen toen een basis van de RSF in de hoofdstad zaterdag voor zonsopgang onder vuur kwam. Tot de rook is opgestegen zal het onduidelijk blijven wie aan de winnende hand is, hoewel er aanwijzingen zijn dat de soldaten van Burhan de overhand krijgen. Burhan beschikt over meer manschappen dan de honderdduizend van Hemedti en heeft een luchtmacht en modern materieel.

Vermoedelijk strijdkrachten van Soedan met voertuig op straat in Khartoem afgelopen weekend. Foto van sociale media via Reuters

Het geweld volgt op een conflict over de integratie van militieleden in het leger. Dat onderwerp werd de afgelopen dagen besproken als onderdeel van overleg tussen burgergroepen en de legerleiders.

Instabiele regio

Burhan en Hemedti bestuurden tezamen Soedan sinds hun militaire coup in 2021, maar zeiden bereid te zijn de macht over te dragen aan een democratische burgerregering. Als onderdeel van die besprekingen stelde Burhan voor dat de integratie van de RSF in de nationale strijdkrachten leger in twee jaar zou duren, Hemedti wilde een termijn van tien jaar. Sinds dit weekend zijn ze aartsvijanden: Hamidti noemde Burhan zaterdag een crimineel, en Burhan bestempelde Hamidti als een rebellenleider wiens leger binnenkort zal zijn uitgeschakeld. Zondag besloten de twee onder toezicht van de VN wel tot een drie uur durend bestand, om humanitaire redenen. Volgens ooggetuigen klonken tijdens dat staakt-het-vuren echter nog steeds geweergeknetter en bominslagen.

Internationaal trekt het conflict veel aandacht. António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft Burhan en Hemedti zaterdagavond opgeroepen het geweld te staken en een dialoog aan te gaan. De Verenigde Staten heeft contact met de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië en wil met die landen bemiddelen in het conflict: hoewel Soedan een Afrikaans land is, richten politici zich altijd tot de Arabische wereld. Hemedti heeft als bondgenoot de VAE (hij verkoopt goud uit een van zijn mijnen in de Golfstaten) en Burhan Egypte. In een militaire basis bij Merowe die het RSF zou hebben ingenomen, bevinden zich enkele honderden Egyptische soldaten. Op sociale media verschenen beelden waarop zij ontwapend en als krijgsgevangen somber kijkend op de grond zaten. De strijd in Soedan kan dus ook een regionale dimensie krijgen in de toch al instabiele Hoorn van Afrika.

Lees ook: Burgeroorlog dreigt in Soedan: wat je moet weten om dit conflict te begrijpen

Burgeroorlog dreigt in Soedan pagina 6