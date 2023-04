Sanne Wevers wint goud op de balk tijdens het EK turnen

De Nederlandse turnster Sanne Wevers heeft zondag de gouden medaille gewonnen voor haar oefening op de balk tijdens het Europees Kampioenschap turnen in het Turkse Antalya. Voor haar oefening ontving ze 13,800 punten. Dat was genoeg om te winnen van de Italiaanse Manila Esposito en de Hongaarse Zsofia Kovacs, die allebei 13,700 punten kregen.

Het is niet de eerste keer dat de 31-jarige Wevers een gouden medaille wint op dit onderdeel: ook op het EK in 2018 was ze de beste op de balk. In 2021 won ze daar een zilveren medaille. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 werd ze olympisch kampioen op de balk. In datzelfde jaar werd de topsporter benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau én Sportvrouw van het jaar.

Haar deelname aan het EK in Antalya was de eerste keer sinds 2021 dat ze weer op het internationale podium stond. Na de Olympische Spelen van dat jaar besloot ze een pauze te nemen van het turnen. Afgelopen oktober pakte ze haar training weer op, met als einddoel de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

