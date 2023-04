‘Pedofielen’, roepen de mannen met prinsenvlaggen naar de groep met regenboogkleuren

Ze staan erbij en kijken ernaar, de drie leden van stichting De Roze Leeuw, tijdens hún demonstratie op de Wilhelminapier in Rotterdam. Voorzitter Lennard van Mil roept iets, maar wordt overstemd. In een ánder vak schreeuwen zo’n veertig mannen in grijs, bruin en groen: „Pedofielen!” Ze zijn van Voorpost en JFVD, de jongerentak van Forum voor Democratie. De mensen van Voorpost wapperen met prinsenvlaggen (in de jaren dertig gebruikt door de NSB, nu door extreemrechts). De JFVD’ers zwaaien met banners naar een veel grotere groep mensen. Zij dragen regenboogvlaggen als cape of enorme boa’s om hun nek, blazen bellen en roepen terug. „Nazivrij Rotterdam!” „Share love, not hate!”

Heimelijk verplaatst naar ochtend

Binnen lezen twee dragqueens voor aan ongeveer twintig kinderen. Tenminste, dat dénken de drie groepen demonstranten buiten. Organisator LantarenVenster heeft de voorleesmiddag in het geheim verplaatst naar de ochtend. „Zodat de kinderen niet al die boze mensen hoeven te zien”, zegt Liesbeth Beeftink. De voorleesmiddag is georganiseerd als reactie op een verbod op openbare dragshows in de Amerikaanse staat Tennessee. LantarenVenster wil laten zien dat bij hen iedereen welkom is.

Aanhangers van de lhbti-gemeenschap, zondag bij het protest in Rotterdam. Foto HEDAYATULLAH AMID Aanhangers van de lhbti-gemeenschap, zondag bij het protest in Rotterdam. Foto HEDAYATULLAH AMID Aanhangers van de lhbti-gemeenschap, zondag bij het protest in Rotterdam. Foto HEDAYATULLAH AMID Aanhangers van de actiegroep Voorpost zondagmiddag bij de demonstratie in Rotterdam. Foto HEDAYATULLAH AMID Aanhangers van de actiegroep Voorpost en JFVD zondagmiddag bij de demonstratie in Rotterdam. Foto HEDAYATULLAH AMID

Stichting De Roze Leeuw – er waren deze middag een paar leden – kondigde een demonstratie aan tegen de voorleesmiddag. De stichting, voorheen Dutch Gayservatives geheten, is een organisatie van lhbti’ers. Ze is gekant tegen dragqueens bij kinderen. Dragqueens uiten zich vaak „seksueel”, ook in hun kleding, vindt vicevoorzitter Erik Havenaar. Dat hoort niet bij kinderen, vindt hij. Eígenlijk wilden ze met een paar mensen een kort statement maken en een foto op social media plaatsen. „Maar de demonstratieaankondiging werd gekaapt.”

De extreemrechtse actiegroep Voorpost en de JFVD wilden ook komen, omdat ze tegen de „seksualisering van kinderen” zijn. Anderen, die solidair zijn met de dragqueens kondigden dáár weer een demonstratie tegen aan. Gaat de boodschap van De Roze Leeuw zo niet verloren? „We kunnen anderen niet verbieden te komen”, zegt Van Mil. „En we maken wél iets los.”

Het was gezellig. Ze lazen goed voor Ivo (7 jaar)

Niet per se op voetbal

Op het geroep van leuzen over en weer na, blijft het rustig. Rond 14.00 uur lopen beide dragqueens hand-in-hand, armen in de lucht, LantarenVenster uit. Een rauw ei vliegt door de lucht en valt kapot op het asfalt. Het raakt de dragqueens niet. Ze knuffelen de mensen die voor hen gekomen zijn. „En dat waren er veel. Sommigen kwamen zelfs uit Friesland. „Ontroerend”, zegt Odette Paars, de vrouw wiens alter ego dragqueen Xtra Xceptit is.

Ma’Ma Queen, zondag bij het protest in Rotterdam. Foto HEDAYATULLAH AMID

De voorleesochtend heeft niets met seks te maken, zegt Ma’MaQueen, die in het gewone leven Dennis heet en vanwege bedreigingen geen achternaam wil noemen. Het is een onschuldige middag, waarin kinderen door de dragqueens te zien meekrijgen dat je als jongen bijvoorbeeld niet per se op voetbal hoeft. „We willen alleen uitdragen dat ieder mens zichzelf moet kunnen zijn.”

Door de voorleesmiddag slim te verplaatsen naar de ochtend is deze zonder problemen verlopen, zegt Ma’MaQueen, met blond lang haar en gekleed in een blauwfluwelen galajurk vol pailletten. De queens lazen voor uit De NEEhoorn en Ik ben ik en jij bent jij. Ze schminkten, aten chips, dronken ranja en speelden verstoppertje. Glitters vlogen door de zaal. „Het was gezellig. Ze lazen goed voor”, zegt Ivo (7) die na afloop nog met zijn vader Henk rondhangt in LantarenVenster. Hij snapt het gedoe buiten niet. „Het was gewoon leuk.”

