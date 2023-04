Op indiefestival Motel Mozaïque krijgen eigenzinnige artiesten onthaal als rocksterren

Op het Rotterdamse festival Motel Mozaïque verwacht je een heleboel, maar niet Bon Jovi. En toch: terwijl Black Country, New Road onder luid gegil het podium van de grote zaal van Theater Rotterdam betreedt, schalt ‘You Give Love A Bad Name’ door de speakers. Een echte rocksterrenintroductie. Motel Mozaïque staat bekend om haar eclectische line-up, verspreid over verschillende locaties in de stad. De Britse experimentele band is voor dit festival een van de belangrijkste namen; als artist in residence spelen ze wel drie keer.

Hun eerste show is een improvisatie van een uur in de Arminiuskerk, samen met bekende koppen uit de Rotterdamse indiescene: onder andere Robin Kester, Arie van Vliet van Lewsberg en Doortje Hiddema van Rats On Rafts. Er wordt geestdriftig door elkaar heen gemusiceerd; de gezichtsuitdrukkingen op het podium variëren van glunderend genot tot pure paniek. Hoogtepunt is een kakafonische vertolking van ‘Hey Jude’ in minstens zeven verschillende toonsoorten.

Minder chaotisch is het optreden van Black Country, New Road met de Japanse singer-songwriter Ichiko Aoba, die zich laat inspireren door animatiefilmmaker Hayao Miyazaki. Haar glooiende composities contrasteren mooi met de locatie, een oude betonnen fabriekshal in de beeldentuin van Joep van Lieshout.

Accordeon, banjo en dwarsfluit

De Britse experimentele band speelt ook een normale show – die afgetrapt werd met Bon Jovi. Maar wat is normaal voor een band als deze, die van driftige postpunk een radicale ommezwaai maakte naar feeërieke postrock, en op het podium staat met onder meer een accordeon, een banjo, een dwarsfluit en een luit?

Dat zo’n band ruim baan krijgt en warm verwelkomd wordt door het publiek, zegt veel over het festival. De combinatie van muziek, performancekunst en moderne beeldende kunst trekt veel jonge kunstacademie-types en oudere cultuurminnaars, voornamelijk uit de stad zelf.

Dat geëngageerde publiek staat net zo lief ademloos te luisteren naar een singer-songwriter, als los te gaan op housebeats. De IJslandse Arny Margret speelt liedjes vol ruimte en licht op akoestische gitaar. De verstilde Arminiuskerk baadt tijdens haar optreden in zonlicht dat door de glas-in-loodramen schijnt. Sommige woorden fluistert ze bijna in plaats van ze te zingen. Allesbehalve kerkelijk is de sfeer in alternatief cultuurpodium WORM, waar in het donker uitgelaten wordt gedanst en gezweet op de harde poppy house van de Maleis-Ierse producer Yunè Pinku.

Folk is goed vertegenwoordigd dit jaar. De Nederlandse band Alamo Race Track is ineens terug van acht jaar weggeweest, en presenteert op Motel Mozaïque nieuwe liedjes die alvast benieuwd maken naar het aanstaande comeback-album. De Rotterdamse indiefolkband Nagasaki Swim speelt liedjes van hun op de natuur geïnspireerde album Everything Grows in een contrasterende omgeving: de tochtige bouwput van een monumentaal renovatiepand aan de Coolsingel.

Voor folkrockband Big Thief reiken de rijen een half uur van tevoren al tot buiten de schouwburg. De Amerikaanse band benadert het genre op een totaal eigen manier. Ineens een ijzingwekkende schreeuw, dan een elektronisch vocoder-stemeffect, klein en akoestisch of toch hard en rauw, met scherpe emotionele intensiteit of juist vrolijke humor.

Motel Mozaïque krijgt de blije Big Thief: frontvrouw Adrianne Lenker hupst tijdens het spelen opgewekt over het podium, en maakt tussendoor zelfs grapjes met het publiek („Ik tel tot drie en dan moeten jullie allemaal je naam zeggen!”). Toch blijft Big Thief op zijn mooist als de band helemaal in zichzelf duikt, de leden met de gezichten naar elkaar, weg van het uitzinnige publiek, en helemaal opgaat in een uitgesponnen instrumentale climax.

Op de 21ste editie van het festival laat Motel Mozaïque zien waar ze voor staat: voor een unieke band als Black Country, New Road wordt de rode loper uitgerold, fijnproeversfavoriet Big Thief wordt verheven tot headliner. Het festival geeft eigenzinnige bands alle ruimte, en wordt beloond met een publiek dat ze als rocksterren behandelt.