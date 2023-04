Kabeloorlog China en VS op de bodem van de oceaan

Vanaf een schip ergens op de Indische Oceaan wordt momenteel vanaf een enorme spoel langzaam een soort tuinslang het water in gerold. Hier wordt gewerkt aan een nieuwe vertakking van de PEACE-kabel, een glasvezelverbinding tussen Pakistan, het Midden-Oosten, Oost-Afrika en Europa. De uitbreiding gaat via de Malediven naar Singapore.

De PEACE-kabel moet de internetverbinding verbeteren tussen China en vooral Afrika, met zijn snelgroeiende, jonge bevolking „een bijzonder rijpe markt voor investeringen”, aldus een persbericht uit 2018.

Maar achter dat zakelijke motief en het vriendelijke acroniem van het project (dat staat voor Pakistan & East Africa Connecting Europe) gaan meer belangen schuil. De PEACE-kabel wordt aangelegd in opdracht van een internationaal consortium waar de staatsbedrijven China Telecom, China Mobile en China Unicom deel van uitmaken. De aanleg zelf is in handen van HMN Tech, de nieuwe naam van Huawei Marine sinds het Chinese techbedrijf de activiteit verkocht aan het eveneens Chinese Hengtong, een fabrikant van glasvezel- en stroomkabels.

Ik denk dat Amerikanen met name bang zijn voor kabels die rechtstreeks tussen China en Amerika lopen, die de Chinezen dan zouden kunnen aftappen. En dat is ook zo Chris van Zinnicq Bergmann Consultant op gebied van onderzeese datakabels

De kabel maakt deel uit van de digitale component van de Nieuwe Zijderoute, een groot pakket Chinese investeringen in buitenlandse infrastructuur als wegen, havens en spoorlijnen die niet alleen economische, maar ook geopolitieke doelen dienen. Het huidige beginpunt van de PEACE-kabel is Gwadar, een Pakistaanse kuststad met een door China gefinancierde en geëxploiteerde zeehaven niet ver van de belangrijkste vaarroutes voor olietankers van en naar de Perzische Golf. De PEACE-kabel komt aan land in Djibouti, strategisch gelegen aan de zeestraat tussen de Golf van Aden en de Rode Zee, een van ’s werelds drukste scheepvaartroutes. China heeft sinds 2017 een grote marinebasis in Djibouti, en in januari kondigde een bedrijf uit Hongkong aan er een Chinese raketbasis te willen bouwen.

Spionage

De aanleg van de zeekabels die het overgrote deel van internet uitmaken is – net als andere technologie, zoals computerchips en TikTok – steeds meer de inzet van bittere rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China. China Telecom was van oudsher al een grote investeerder in kabels, maar inmiddels hebben ook China Mobile en China Unicom belangen in tientallen aangelegde of geplande projecten. En HMN Tech is volgens gegevens van marktonderzoeker Telegeography betrokken bij de aanleg van 37 opgeleverde of geplande kabels.

De Amerikanen vrezen dat China zijn steeds grotere rol bij zulke infrastructuur zal gebruiken voor spionage. Dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen: ironisch genoeg raakten Chinese kabelprojecten in de ‘Global South’ mede in zwang door de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden, die naar buiten bracht dat juist de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten NSA en GCHQ op grote schaal telecomkabels afluisterden. Kennelijk wegen de lagere kosten van Chinese kabels op tegen het risico dat Beijing hetzelfde doet.

De Amerikaanse vrees is toegenomen door recente Chinese wetgeving, die Chinese bedrijven verplicht omwille van de „nationale veiligheid” gegevens met de overheid te delen. Onderzoeker Justin Sherman, onder meer verbonden aan het Cyber Statecraft Initiative van de Amerikaanse denktank Atlantic Council, beschreef de risico’s in januari nog eens in een paper. Wie een kabel helpt financieren, kan beïnvloeden waar die wordt aangelegd. „Dat kan bevorderen dat gegevens een route volgen die bijvoorbeeld door de Chinese regering wordt gemonitord.” Aannemers als HMN Tech zouden er bovendien „door de regering toe kunnen worden aangezet om achterdeurtjes in apparatuur in te bouwen”.

Een ‘Clean Cable’-initiatief dat de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in 2020 aankondigde, moet verhinderen dat „de Communistische Partij van China gegevens die worden verstuurd door de onderzeese kabels kan compromitteren.”

„Ik begrijp de Amerikanen wel”, zegt Chris van Zinnicq Bergmann, een Nederlandse consultant op het gebied van onderzeese datakabels. Hij werkte in het verleden veel in Amerika en Azië en is nu onder meer betrokken bij kabelprojecten in de Middellandse Zee rond Italië. „Ik denk dat ze met name bang zijn voor kabels die rechtstreeks tussen China en Amerika lopen, die de Chinezen dan zouden kunnen aftappen. En dat is ook zo. Dat doet het Westen ook trouwens.”

Sanctielijst

Dat het de Amerikanen menens is, bleek wel uit een onthulling van Reuters vorige maand: het persbureau beschreef de bemoeienis van Washington met een andere datakabel, die deels hetzelfde parcours volgt: van Singapore naar Pakistan, en dan via Suez naar Marseille. Het consortium achter dit ‘SeaMeWe-6’, met daarin onder meer Microsoft, het Franse Orange, Telecom Egypt en de drie grote Chinese providers China Mobile, China Telecom en China Unicom, had aanvankelijk HMN Tech aangewezen als de aannemer die de kabel zou aanleggen. De offerte van HMN Tech was een derde lager dan die van de Amerikaanse concurrent SubCom.

Amerikaanse diplomaten waarschuwden de deelnemende telecombedrijven echter dat HMN Tech op de sanctielijst zou worden geplaatst, waardoor hun miljoeneninvestering nauwelijks terug te verdienen zou zijn. Dat gebeurde inderdaad, in december 2021: volgens Washington zou het bedrijf hebben geprobeerd Amerikaanse technologie te bemachtigen voor het Chinese Volksbevrijdingsleger.

Ook paaide ‘Team Telecom’ – een samenwerkingsverband van onder meer het Amerikaanse ministerie van Justitie en telecomwaakhond FCC – volgens Reuters vijf betrokken telecombedrijven met geld voor trainingsprogramma’s. Het consortium koos alsnog voor SubCom, en China Mobile en China Telecom trokken zich uit het project terug.

Concurrerende datakabels in Azië

In april meldde Reuters dat de twee, samen met China Unicom, nu plannen maken voor een concurrent van SeaMeWe-6: de EMA-kabel moet straks tussen Hongkong en Frankrijk lopen, opnieuw via Pakistan en Egypte. HMN Tech zou het project moeten gaan uitvoeren.

Het was niet de eerste keer dat Washington ingreep bij een kabelproject waar China bij betrokken is. Eerder al verbood de FCC bijvoorbeeld Google en Meta om een aftakking naar Hongkong in gebruik te nemen van hun Pacific Light Cable Network – van Californië naar Taiwan en de Filippijnen. Een Amerikaanse kabel die in Hongkong aan land komt, „geeft de Chinese regering directe en volledige toegang tot gegevens en communicatie van Amerikaanse burgers”, zei een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen Reuters.

Van Zinnicq Bergmann begrijpt de vrees, maar vindt het toch zonde dat er nu een grote, ongebruikte kabel naar Hongkong op de zeebodem ligt. „Met de modernste technologie kun je zelf bepalen welke route je gegevens nemen. Dan moet je zo’n kabel wel laten aanleggen door een vertrouwde partij natuurlijk, maar zo zou je nog steeds een verbinding naar Hongkong kunnen hebben.”

China laat zich van zijn kant ook niet onbetuigd: de SJC2-kabel, tussen Japan, Taiwan en Singapore, liep volgens de Financial Times bijvoorbeeld meer dan een jaar vertraging op omdat de Chinese autoriteiten toestemming weigerden voor werkzaamheden in de buurt van Hongkong, waarmee de kabel ook verbonden zou worden. Beijing zou bang zijn dat de bouwer, het Japanse NEC, afluisterapparatuur zou kunnen installeren.

Zuid-Chinese Zee

Volgens de Britse zakenkrant frustreert China steeds meer vergunningaanvragen voor kabelprojecten in de Zuid-Chinese Zee, die het grotendeels tot zijn territorium rekent – claims die internationaal zeer omstreden zijn. De Volksrepubliek zou ook vergunningen eisen voor projecten buiten haar twaalfmijlszone, hoewel die volgens het zeerecht niet nodig zijn.

De Zuid-Chinese Zee is een belangrijk tracé voor kabels in Oost-Azië. Maar vanwege de spanningen in het gebied kiezen verschillende kabelprojecten voor alternatieve routes. Taiwan wordt bijvoorbeeld volgend jaar niet alleen aangesloten op SJC2, maar ook op de Apricot-kabel van onder meer Google, Meta en het Taiwanese Chunghwa Telecom. Die kabel loopt net als SJC2 van Singapore via Taiwan naar Japan, maar gaat met een ruime boog om de Zuid-Chinese Zee heen, via Indonesië en de oostkant van de Filippijnen. Ook twee andere in aanbouw zijnde kabels, van Singapore naar de westkust van de VS, volgen die route.

Sommige waarnemers vrezen dat de steeds grotere ontkoppeling tussen Amerikaanse en Chinese netwerken uiteindelijk kan leiden tot het uiteenvallen van internet, maar zo’n vaart zal het volgens Van Zinnicq Bergmann niet lopen. „Ik zag laatst een presentatie die liet zien dat het dataverkeer tussen China en Amerika alleen maar toeneemt. En als dat verkeer niet rechtstreeks kan, dan gaat het van China bijvoorbeeld via de Filippijnen naar Amerika, misschien zelfs via Taiwan. Zo zit het internet in elkaar, alles zit aan elkaar vast. Je komt er altijd wel, als het moet via een omweg.”