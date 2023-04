Iraanse politie spoort overtreders hoofddoekplicht op met camera’s, ruim 150 bedrijven gesloten

Iraanse autoriteiten hebben sinds zaterdag 137 winkels en 18 restaurants gesloten omdat zij zich niet hielden aan de hoofddoekplicht voor vrouwen. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim, dat gelieerd is aan de Revolutionaire Garde in Iran, zondag. De actie komt zo’n 24 uur nadat de politie had aangekondigd via camera’s in de gaten te gaan houden of vrouwen hun hoofddoek dragen.

Zaterdag maakte de Iraanse regering bekend dat de politie camera’s ging gebruiken om vrouwen die hun hoofddoek niet dragen te identificeren en op te sporen. De camera’s zijn geïnstalleerd op openbare plaatsen en langs wegen.

Vrouwen die zijn geïdentificeerd krijgen eerst een sms met een waarschuwing, hierna worden maatregelen getroffen. De politie waarschuwde ook dat bedrijven gesloten kunnen worden als werknemers of bezoekers zich niet aan de kledingvoorschriften houden en riep hen op om „serieus toe te zien op de naleving van maatschappelijke normen”.

Hoofddoek in de auto

Volgens staatspersbureau Mizan zijn sindsdien honderden vrouwen geïdentificeerd die in hun auto geen hoofddoek omhadden, waarna ze zijn gewaarschuwd voor de gevolgen. Vrouwen die na dit bericht alsnog geen hoofddoek dragen tijdens het rijden, worden door de politie van de weg gehaald.

Een deel van de vrouwen in Iran weigeren hun hoofddoek te dragen sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De Koerdische Amini werd in september vorig jaar opgepakt door de zedenpolitie, die toeziet op de naleving van de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen, omdat ze haar hoofddoek niet goed om zou hebben gehad. Tijdens haar arrestatie werd ze zo ernstig toegetakeld dat ze later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed.

Na haar dood kwamen Iraanse vrouwen massaal in opstand tegen de strenge kledingvoorschriften en gingen miljoenen mensen maandenlang de straat op om te protesteren tegen de regering. Tientallen mensen kwamen bij de protesten om het leven. Demonstranten werden hardhandig neergeslagen door de autoriteiten, opgepakte Iraniërs werden opgesloten of geëxecuteerd.