Indiase oud-politicus en zijn broer doodgeschoten op live televisie

De Indiase oud-politicus Atiq Ahmed is zaterdagavond doodgeschoten in de noordelijke stad Prayagraj. Dat melden internationale persbureaus. Terwijl de 60-jarige Ahmed, die zelf verdachte was in een moordzaak, onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis liep, werd hij van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Ook zijn broer Ashraf kwam hierbij om het leven. De moord was live op televisie te zien.

Ahmed was een bekende in het criminele milieu. Eerder is hij veroordeeld voor ontvoering, nu werd Ahmed onder andere verdacht van moord en mishandeling. De politie haalde de broers zaterdagavond op voor een verplichte medische controle. Voor het ziekenhuis sprak het geboeide tweetal met journalisten, die het interview live uitzonden. Tijdens het gesprek werden de broers door hun hoofd geschoten.

Meteen na de moord werden drie verdachten opgepakt. Volgens omstanders deden ze zich voor als journalisten, om dichtbij de broers te kunnen komen, en schreeuwden ze kreten van hindoe-nationalisten na het vuren van hun wapens.

Twee dagen voor zijn eigen dood kwam de zoon van Atiq om het leven. Mohammed Asad was eveneens verdachte in een moordzaak en was al tientallen dagen op de vlucht. Hij werd doodgeschoten in een vuurwapengevecht met de politie.