Hoe asielopvang uitblijft in Alkmaar, dankzij D66

Een bijzonder pijnlijke situatie, vindt David Rubio het. Alkmaar is met bijna honderdduizend inwoners de grootste gemeente in de Kop van Noord-Holland. En, zo vraagt de PvdA-fractieleider retorisch, hoeveel asielzoekers vangt de gemeente op dit moment op? „Nul komma nul.”

Het had anders kunnen lopen. Begin dit jaar kondigde het stadsbestuur een ambitieus plan aan: in een leegstaand belastingkantoor aan de rand van Alkmaar zou een speciale opvang komen, waar net gearriveerde asielzoekers zouden verblijven totdat ze worden overgeplaatst naar een regulier azc. Een zeer welkome ontlasting van het centrale aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel, dat afgelopen najaar zo afgeladen was dat mensen nachten aaneen buiten moesten slapen – en nu alweer bijna vol zit. Met een beetje geluk, zo meldde het college, zou de Alkmaarse dependance al komende zomer open kunnen.

De opvang gaat niet door: een maand geleden keerde een van de coalitiepartners, de lokale partij Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS), zich tegen de plannen. Het gemeentebestuur viel, alle wethouders werden door de raad naar huis gestuurd. Alkmaar zit zonder stadsbestuur en de kans dat de beoogde nieuwe coalitie de ontvangstlocatie alsnog doorzet, lijkt buitengewoon klein. Het gevolg: terwijl de landelijke instroom alweer zo alarmerend hoog is dat premier Mark Rutte niet kan uitsluiten dat er deze zomer weer buitenslapers zijn in Ter Apel, vangt Alkmaar ook de komende tijd nul asielzoekers op. PvdA’er Rubio: „Ik schaam me als ik het zeg.”

Voormalig belastingkantoor

Het Alkmaarse plan was een „heel goede deal”. zegt Joël Voordewind (ChristenUnie), die als wethouder verantwoordelijk was voor asielopvang. In het voormalige belastingkantoor, dat al jaren leegstaat en al eerder dienst deed als asielopvang, zou een zogeheten Centrale Ontvangst Locatie (COL) komen. Capaciteit: 250 mensen. In de COL verblijven asielzoekers, na registratie in Ter Apel, voor hun aanmeldgesprek en een medische intake. Na vijf tot zes dagen vertrekken ze naar een ‘gewoon’ azc. Een opvang voor 250 mensen lijkt weinig, maar het zou toch een behoorlijke ontlasting vormen voor Ter Apel: het is juist bij de screening dat de asielketen op dit moment vastloopt. De enige andere gemeente met een ontvangstlocatie is Budel in Noord-Brabant.

D66 stemde uit opportunistische redenen tegen. Ze zijn vóór, maar hopen op deze manier weer in het college te komen Joël Voordewind afgetreden wethouder ChristenUnie

In het Alkmaarse complex zou ook een plek komen voor statushouders die nog geen huis hebben en een opvang voor spoedzoekers – lokale woningzoekenden die per direct onderdak nodig hebben. Bovendien sprak oud-Kamerlid Voordewind met Den Haag dispensatie af voor de omstreden spreidingswet, waarmee gemeenten straks gedwongen kunnen worden asielzoekers op te vangen: in ruil voor de ontvangstlocatie hoefde Alkmaar niet ook nog een regulier azc te openen. Voordewind: „We hebben een participatieavond georganiseerd, daar klonken geen onoverkomelijke bezwaren van bewoners. Ik ben ook persoonlijk bij de muziekschool, de hockeyclub en bedrijven in de buurt langs gegaan. Geen veto’s gehoord.”

Asielopvang is een gevoelig onderwerp in de Alkmaarse politiek: sinds 2019 heeft de stad geen reguliere opvang voor asielzoekers meer en anderhalf jaar geleden struikelde ook al een college over het onderwerp. Maar in oktober 2022, op het dieptepunt van de crisis in Ter Apel, riep een ruime raadsmeerderheid het college op om werk te maken van een opvanglocatie in het oude belastingkantoor. Ook oppositiepartij D66 schaarde zich daarachter.

Hoe het plan voor de COL dan toch kon sneuvelen? Volgens Voordewind is er sprake geweest van „een soort coup” door D66 en coalitiepartij BAS. „Ineens trok BAS de stekker eruit, terwijl we aan al hun aanvullende eisen tegemoet waren gekomen.” Oppositiepartij D66 stemde vervolgens ook tegen het plan. „Uit opportunistische redenen”, zegt Voordewind. „Ze zijn vóór, maar hopen op deze manier weer in het college te komen.” David Rubio, wiens PvdA ook deel uitmaakte van het gevallen gemeentebestuur, spreekt van „een machtsspel onder leiding van D66”. Dat nu voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd een Alkmaars college is gesneuveld op het onderwerp asiel, noemt hij „een politiek debacle van het ergste soort.”

Mensen in tentjes

Volgens fractievoorzitter Ben Bijl van BAS ligt het anders. De plannen voor de opvang, zegt hij, waren „tegen de afspraken” uit het coalitieakkoord. „Daarin staat dat we kleinschalige opvang op meerdere locaties willen. Met het belastingkantoor nam het een andere wending. Toen het college dat plan wilde doordouwen, heb ik gezegd: dat accepteer ik niet.” Bijl vreest dat Alkmaar „een soort tweede Ter Apel” zou kunnen worden, met mensen in tentjes voor het opvangcentrum.

D66 is wel degelijk voorstander van de ontvangstlocatie, zegt fractievoorzitter Simone Meijnen. Alleen: haar partij vond het plan van Voordewind nog niet goed genoeg. „Het moet terug naar de tekentafel”. Wat volgens Meijnen onder meer ontbreekt, is de garantie dat de plaatselijke GGD de medische screening van de asielzoekers gaat doen. „Daar heeft het COA op dit moment de mensen niet voor.” En mochten de asielzoekers onverhoopt toch langer dan een week moeten blijven, omdat alle azc’s vol zitten, „dan moeten we wel onderwijs en opvang voor de kindjes kunnen verzorgen”.

Sinds vorige week onderhandelt D66 met VVD, CDA, BAS en nog twee lokale partijen over een nieuwe coalitie. Volgens D66’er Meijnen is de opvanglocatie „nog niet van tafel”. Dat lijkt nogal optimistisch: onder de beoogde coalitiegenoten bevinden zich drie partijen die tegen het plan-Voordewind zijn. PvdA’er Rubio: „Als D66 nog denkt dat die opvang er gaat komen, dan geloven ze in sprookjes.”

500 asielzoekers

De spreidingswet ligt nu bij de Tweede Kamer; staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) hoopt dat de wet nog eind dit jaar van kracht wordt. Als Alkmaar tegen die tijd zelf geen plan heeft, zegt Joël Voordewind, heeft het de opvang van asielzoekers zelf niet meer in de hand. „Er is al berekend dat Alkmaar ongeveer vijfhonderd asielzoekers toebedeeld zal krijgen.”

Met het plan voor het belastingkantoor „bepaalden we zelf de condities”, zegt Rubio. „Straks krijgen we gewoon een opdracht. De crisis in de migratie wacht niet op de politieke crisis in Alkmaar.”