Gevechten in Soedan houden aan, dodental loopt op tot boven de vijftig

Bij het geweld in Soedan zijn inmiddels 56 mensen om het leven gekomen en bijna zeshonderd mensen gewond geraakt. Dat meldt het Soedanese Dokterscomité zondag. Eerder dit weekend braken hevige gevechten uit tussen de reguliere strijdkrachten en de Rapid Support Forces (RSF), een militie die officieel deel uitmaakt van het leger.

De RSF, onder leiding van Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti, bezette volgens ooggetuigen zaterdag verschillende militaire bases, het presidentiële paleis en de luchthaven van de hoofdstad Khartoem. In alle delen van de hoofdstad werd geschoten, bewoners moesten op de grond liggen om de kogels te ontwijken. Op beelden is te zien dat er grote rookwolken boven de stad en het paleis hangen.

Wie als eerst het vuur heeft geopend, is onduidelijk. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan de strijd te zijn begonnen. Volgens de BBC zijn ook drie medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen bij vuurgevechten op een militaire basis in het westen van Soedan, maar de VN hebben dat nog niet bevestigd.

Het geweld volgt op een conflict over de integratie van militieleden in het leger. Dat onderwerp werd besproken als onderdeel van overleg tussen burgergroepen en de legerleiders, die Soedan sinds een militaire coup in 2021 besturen, over een overdracht van de macht aan een democratische burgerregering. Legerleider Abdul Fattah Burhan wil de integratie in twee jaar laten verlopen, Hemedti ziet liever een termijn van tien jaar.

Vijftig Nederlanders

De Nederlandse ambassadeur in Soedan, Irma van Dueren, zei zaterdagavond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen dat de ambassade contact heeft met vijftig Nederlanders die momenteel in Soedan verblijven. „We hebben iedereen gevraagd thuis te blijven. Tot nu toe is iedereen veilig, al zijn ze wel bang.” De ambassadeur roept alle Nederlanders in het land op om zich te melden bij de ambassade, zodat iedereen zo goed mogelijk geholpen kan worden.

Ook internationaal is er veel aandacht voor het conflict. António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft Burhan en Hemedti zaterdagavond opgeroepen het geweld te staken en een dialoog aan te gaan. De Verenigde Staten heeft contact met de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië en wil samen met hen bemiddelen in het conflict.

