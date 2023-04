Eerste grote bosbrand van het jaar in de Franse Pyreneeën, ruim 900 hectare natuur verwoest

Ruim negenhonderd hectare aan vegetatie in de Franse regio Pyrénées-Orientales zijn zondag verwoest door een bosbrand – de eerste grote bosbrand in Frankrijk van het jaar. Dat meldt het Franse persbureau AFP zondag. Driehonderd mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd.

De brand brak in de ochtend uit tussen de plaatsen Cerbère en Banyuls-sur-Mer – een gebied dat al langer kampt met ernstige droogte – en werd aangewakkerd door een sterke wind. ‘s Avonds meldde de brandweer dat de brand al 950 hectare aan natuur had verwoest. Om de brand te bestrijden zijn zes vliegtuigen en ruim vijfhonderd brandweerlieden en reddingswerkers ingezet. Maandag zal de minister van Binnenlandse Zaken het gebied bezoeken.

De droogte in de Pyrénées-Orientales, een gevolg van de klimaatopwarming, is al langer een discussiepunt in Frankrijk. Boeren in de regio vrezen voor hun voortbestaan en sinds vrijdag kampen vier dorpen met een tekort aan (drink)water. Hierdoor zijn de regels voor het watergebruik in de regio aangescherpt; zo mogen bewoners onder meer hun gazon niet meer sproeien of zwembaden vullen.