Al veertig jaar hopen Braziliaanse moeders op vergiffenis na schimmige adoptieprocedures

Met een wattenstaafje schraapt Liza da Silva-Alijaj zorgvuldig wat wangslijm uit de binnenkant van de mond van Raimunda Aparecida Vieira da Silva (54). Ze overhandigt het staafje met dna aan haar collega, die het behoedzaam opbergt. „Parabéns mamãe! Gefeliciteerd mama!”, roept Alijaj uit. Er klinkt luid applaus en gejuich en Raimunda zucht diep. „Ik voel me ineens veel lichter, alsof er een last van mijn schouder afglijdt”, zegt ze. „Deze dna-test is een laatste hoop voor me om mijn zoon te vinden.”

De volgende moeder gaat zitten, doet haar mond open, en krijgt het wattenstaafje tegen de binnenkant van haar wangen gedrukt.

Jarenlang vonden buitenlandse adopties plaats onder schimmige en illegale omstandigheden waar louche organisaties en individuen flink geld mee verdienden, zo is naderhand uit onderzoek gebleken

In het auditorium van het parlementsgebouw van de deelstaat São Paulo is het deze dagen een komen en gaan van Braziliaanse vrouwen die in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw hun kind ter adoptie afstonden. Vaak waren ze minderjarig, arm en raakten ze ongewenst zwanger. Abortus is in het religieuze Brazilië verboden. Onder druk van familie of instanties deden ze afstand van hun kind – soms terwijl ze het zelf niet doorhadden. Er zijn ook gevallen bekend in Brazilië van kinderen die werden gestolen uit ziekenhuizen. Jarenlang vonden buitenlandse adopties plaats onder schimmige en illegale omstandigheden waar louche organisaties en individuen flink geld mee verdienden, zo is naderhand uit onderzoek gebleken.

Onder leiding van de Braziliaans-Nederlandse stichting PDBH (Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda – Vermiste personen Brazilië en Nederland), die Braziliaanse adoptiekinderen in Nederland helpt met het zoeken van hun biologische familie, worden de komende dagen tweehonderd gratis dna-testen afgenomen van Braziliaanse moeders. De aftrap is in metropool São Paulo, waar de meeste Braziliaanse adoptiekinderen in Nederland vandaan komen. Met een team van zes medewerkers uit Nederland en vier uit Brazilië neemt de stichting daarnaast nog in twee andere steden (Fortaleza en Campina Grande) testen af bij ‘afstandsmoeders’. De hoop is dat er een match gevonden wordt met Braziliaanse kinderen in Nederland wier dna al is afgenomen, om zo biologische families bij elkaar te brengen.

Geen kinderbijslag

„Kijk, hier was Alessandro net vier maanden”, zegt Raimunda. Na de dna-test laat ze op haar telefoon een fotootje zien van haar zoon, geboren op 15 juni 1983. Ze heeft een reis van vier uur achter de rug om naar São Paulo te komen en haar dna af te staan. Om twee uur ’s nachts zat ze al in de bus.