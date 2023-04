Waarom het de overheid niet lukt om armoede te bestrijden

In Nederland leven ruim 800.000 mensen in armoede - en dat aantal zal in 2024 verder toenemen. Tegelijk is armoedebestrijding een van de speerpunten van kabinet Rutte-IV, dat de eerste minister voor armoede ooit aanstelde én in het coalitieakkoord de ambitie stelde om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar te halveren. Maar hoe maak je zo’n grote ambitie waar?

In deze Haagse Zaken praten we over armoede. Waar hebben we het precies over als we het hebben over ‘armoede’? Hoe is het denken hierover verschoven door de jaren heen? En wat kan de overheid doen om burgers te helpen? Je hoort van Christiaan Pelgrim hoe de politieke wil en (politieke) werkelijkheid nog ver uit elkaar liggen.

