Ruim honderd dierenactivisten opgepakt bij Britse paardenrace Grand National

Bij het Grand National Festival, het grootste en meest prestigieuze paardenevenement van Groot-Brittannië, zijn 118 demonstranten opgepakt. Dat melden Britse media zaterdag. Het gaat om dierenactivisten die protesteerden tegen de paardenrace in het Britse Aintree, waarbij sinds 2000 al 61 paarden om het leven zijn gekomen. Ook tijdens de 175e editie van de paardenrace zijn deze week drie paarden overleden.

Tijdens het driedaagse festival, dat donderdag begon, protesteerden de meeste activisten geweldloos bij de ingang van het terrein. Op zaterdag, de dag van de Grand National hoofdrace, wisten enkele activisten het terrein te betreden. Negen activisten slaagden erin om met ladders over het hek bij het raceparcours te klimmen. Twee probeerden zich met lijm en sloten aan hekken vast te maken, in een poging de race te stoppen.

Ondanks de ongeregeldheden liep de race maar een kwartier vertraging op. Maar het festival eiste ook dit jaar de levens van drie paarden. Donderdag kwam het eerste paard om het leven toen het tijdens een vossenjacht ten val raakte. Op zaterdag overleden nog twee paarden. Eentje brak beide achterbenen en moest ingeslapen worden, de ander brak zijn nek. Nog twee andere paarden raakten zwaargewond en werden met de paardenambulance weggevoerd, over hun conditie is nog niets bekend.

Britse cultuur

Het Grand National Festival is diep ingebed in de Britse cultuur. De duizenden bezoekers komen vaak in chique outfits naar de 200 jaar oude Aintree Grand National Race Course, nabij Liverpool, waar mensen wedden op hun favoriete paarden. Die bedragen lopen elk jaar tot in de miljoenen op. Het paardenevenement heeft tot nu toe één mensenleven geëist, dat van jockey Joe Wynne in 1862.

De renbaan in Aintree telt in totaal zestien hindernissen, waar jockeys met hun paarden overheen moeten springen. Het hoogste obstakel, The Chair, is 1,57 meter hoog. Soms liggen er nog greppels of sloten achter de hindernissen. Door de jaren heen zijn bepaalde sprongen met het oog op diervriendelijkheid verlaagd, om het aantal valpartijen te verminderen.

De hoofdrace, de Grand National, is een zogeheten ‘handicap steeplechase‘. De handicap slaat op extra loden gewichtjes die snellere paarden moeten meedragen om de strijd eerlijk te houden tijdens de steeplechase, waarbij de paarden over obstakels als heggen en sloten moeten springen.

Natie van dierenliefhebbers

Een van de activisten, van klimaat-en dierenrechtengroep Animal Rising, zegt tegen de Britse krant The Guardian dat Groot-Brittannië een „natie van dierenliefhebbers is”, maar dat dit niet overeenkomt met het leed van de dieren tijdens de paardenrace.

„Ik weet dat iedereen die vandaag naar Aintree komt om naar de races te kijken, zou zeggen dat ze van de paarden houden. Maar het lijden dat ze ervaren zou ons allemaal moeten schokken. Daarom heb ik besloten om mijn lichaam tussen deze paarden en de dood op de renbaan te plaatsen, in plaats van te gokken met hun leven.”

Ook de Britse dierenrechtenorganisatie Animal Aid nam deel aan de demonstraties. In een verklaring noemde de organisatie Aintree een „aanhoudende moordenaar van paarden”. De trainer van het winnende paard zei echter dat de demonstranten juist het welzijn van de paarden negatief hadden beïnvloed terwijl ze zich voorbereidden op de race. „De demonstranten doen het alleen maar voor zichzelf.”