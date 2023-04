Een wat oudere man uit ons reisgezelschap loopt zwaar benend met de gids vooraan als wij op weg zijn naar het topje van de vulkaan Etna. Wij horen hem opscheppen over de vele reizen die hij heeft gemaakt.

Op het hoogste punt aangekomen roept de man: „Dit lijkt in alles op de hel!”

De gids: „U bent ook overal geweest.”

