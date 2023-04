Nederland fietsland

Ineens staat er een aflevering met een Nederlandse titel bovenaan de feed van 99% Invisible, een superbekende podcast over de manier waarop design en architectuur ons leven beïnvloeden. ‘De Fiets Is Niets’ (afl.531) gaat over de Nederlandse fietsgeschiedenis. Nederland is een „bicycling paradise”, maar dat is niet altijd zo geweest, zegt presentator Roman Mars. In de jaren 60 en 70 verviervoudigde het aantal auto’s en leek de auto een steeds prominentere plek te krijgen in de samenleving. Maar ook het aantal verkeersdoden steeg aanzienlijk. „Dit gold over de hele wereld (...), maar Nederlanders kwamen in opstand.” En zo werd de fiets „one of the greatest comeback stories of our time”.

99% Invisible Design Stitcher Afl. 531 duurt 42 min.