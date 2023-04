Japanse premier Kishida geëvacueerd na explosie tijdens verkiezingstoespraak

De Japanse premier Fumio Kishida is zaterdag geëvacueerd na een explosie tijdens een verkiezingstoespraak in de prefectuur Wakayama. Dat melden internationale persbureaus. Een man in het publiek gooide een rookbom richting de premier, waarna de explosie volgde. Kishida, die de toespraak hield om de kandidatuur van een partijgenoot van de Liberaal-Democratische Partij bij de lokale verkiezingen te ondersteunen, bleef net als alle omstanders ongedeerd.

De rookbomgooier is volgens getuigen een twintiger of dertiger. Politieagenten wisten hem vrijwel direct na zijn worp te overmeesteren. Het is nog onduidelijk waarom de man de bom rookbom gooide. De politie doet daar onderzoek naar.

Kishida reageerde op de Japanse televisie op het incident. „Het spijt me dat ik veel mensen ongerust heb gemaakt. We zitten midden in een belangrijke verkiezing voor ons land.” Kishida liet ook weten zaterdag campagne te blijven voeren.

Het incident doet zich voor minder dan een jaar nadat Shinzo Abe, premier van Japan tussen onder meer 2012 en 2020, neer werd geschoten tijdens een verkiezingstoespraak. Die aanslag, waarvoor een 41-jarige man werd aangehouden, werd hem fataal. De moord op Abe zorgde voor een grote schok in het Japan, dat bekendstaat als een doorgaans zeer veilig land.