Fit zijn op je 85ste

Actrice Julia Louis-Dreyfus (62), bekend van Seinfeld, verzet zich tegen het idee dat je irrelevanter wordt naarmate je ouder wordt. In haar podcast Wiser Than Me spreekt ze bijzondere en krachtige vrouwen „die ouder en wijzer zijn dan ik”, in de hoop dat ze van hen kan leren. In de eerste aflevering schuift Jane Fonda aan. Met de 85-jarige actrice, die nog regelmatig fitnesst praat ze over fysiek én mentaal fit blijven, haar politiek activisme, en een prachtig citaat van T.S. Elliot (We shall not cease from exploration / And the end of all our exploring/ Will be to arrive where we started /And know the place for the first time). In volgende afleveringen komen Isabel Allende en Diane von Fürstenberg langs.

Wiser Than Me Levensvragen Lemonada Afleveringen van ruim 1 uur.