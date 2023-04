De invloed van geur en smaak

Presentator Natasha Miller denkt door het plotselinge overlijden van haar moeder de laatste tijd veel aan het verleden. Ze is doodsbang dat ze belangrijke momenten met haar moeder zal vergeten, zegt ze. Het valt haar op dat herinneringen over haar moeder levendiger zijn als ze aan eten denkt. In deze serie over hoe aroma’s en smaken verbonden zijn met onze diepste emoties, is elke aflevering een prachtige, persoonlijke anekdote vermengd met onderzoek en wetenschap.

Miller neemt, in behapbare afleveringen van tien minuten, de luisteraar telkens mee in een levendig, op verdriet geïnspireerd verhaal over onvergetelijke smaken.

Bitter/Sweet Psyche Miller Libertine wekelijks nieuwe afl. van zo’n 10 min.