Zorgautoriteit ontving dit jaar ‘opmerkelijk’ veel meldingen over zorgaanbieders die extra bijdrage vragen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft sinds begin dit jaar tientallen meldingen gekregen over zorgaanbieders die tegen de wet in een al dan niet vrijwillige eigen bijdrage vragen aan patiënten. De zorgaanbieders geven aan die nodig te hebben vanwege de stijgende kosten voor huur, energie en personeel, schrijft de NZa vrijdag in een persbericht. „In het verleden kregen we ook wel eens meldingen hierover, maar sinds begin dit jaar zien we echt een opmerkelijke stijging”, zegt een NZa-woordvoerder tegen NRC.

De extra financiële bijdragen die aan patiënten worden gevraagd, betreffen volgens de zorgautoriteit veelal „kleine bedragen die soms contant betaald moeten worden”. Sommige melders hebben zelfs gerept van een verplichting, waarbij zorgaanbieders zouden hebben gedreigd behandelingen niet uit te voeren als betaling uitbleef. De meeste meldingen kwamen volgens de woordvoerder van de zorgautoriteit uit de geestelijke gezondheidszorg en de fysiotherapie.

Inmiddels is de NZa een onderzoek gestart naar de meldingen. Het is voor zorgaanbieders die onder de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zorg aanbieden verboden om extra kosten in rekening te brengen voor zaken als huur, energie- en personeelskosten: die kosten zijn al verwerkt in de tarieven. Volgens de NZa doen sommige zorgaanbieders het toch „omdat ze de tarieven die zij van zorgverzekeraars ontvangen niet hoog genoeg vinden”. Overtreders van de Wmg riskeren een waarschuwing en in het uiterste geval een boete.