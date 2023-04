Zij stuitten op de muur die Polen in allerijl bouwde aan de oostgrens van de EU

In het bos vlak bij het slaperig dorpje Teremiski in Polen zit een groepje Soedanese mannen te wachten. Even verderop staan Poolse soldaten op de uitkijk, dus ze moeten zich stilhouden. Ze schuilen tot de nacht valt. Ze zijn allemaal onderkoeld, twee van hen verkeren in kritieke toestand.

In dit bos op de grens tussen Wit-Rusland en Polen wordt de worsteling van Europa met de toestroom van migranten pijnlijk zichtbaar. Het was dictator Alexandr Loekasjenko die in 2021 bewust migranten uit onder meer Afrika en het Midden-Oosten opriep naar Wit-Rusland te komen, met de belofte dat de grens met Polen – en dus de oostgrens van de Europese Unie – poreus was.

Daarop volgden in Polen niet alleen grote protesten, maar begon ook de bouw van een 5,5 meter hoge en 186 kilometer lange muur, uitgerust met camera’s en strenge bewaking. De migranten hopen alsnog de andere kant van de muur te bereiken, maar het lijkt uitzichtloos. Sinds de voltooiing, juni vorig jaar, zit de grens potdicht en zijn in het aangrenzende bos al zeker 37 lichamen gevonden van overleden migranten.

Poolse en internationale ngo’s gaan regelmatig het bos in om de daar levende migranten van voedsel en medische zorg te voorzien. Warme kleding wordt verstrekt, pijnstillers ingespoten. In een van de nabijgelegen dorpjes, Bohoniki, is op de islamitische begraafplaats ruimte gemaakt voor verse graven van overleden migranten.

Veel van de bewoners behoren toe aan de Tartaren, een islamitische minderheid in deze regio. Zij zien het als een plicht om migranten een menselijke en waardige rustplek te geven.

Fotograaf Aurélien Goubau reisde afgelopen winter meerdere keren naar het bos om vast te leggen hoe de migranten proberen hun geliefde bestemming in Europa te bereiken. Goubau: „Ik was op zoek naar een plek die in zekere zin een breuklijn zou voorstellen tussen Oost en West. Deze grens en muur leek mij daar een tastbare representatie van. Het is belangrijk om deze situatie te documenteren, want ook wij zijn erbij betrokken.”