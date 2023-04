Zes stoere zeebonken geven zwemles op het droge

Het gebeurt niet vaak, een origineel boek over zwemmen. Meestal zien we een kind met een badmuts verkleumd langs de rand van het zwembad staan. Het water is te koud, het zwembad te groot en de badmeester te streng. Het zijn verhaaltjes die in simpele bewoordingen herkenning op moeten roepen, maar op de een of andere manier nooit de pedagogische hel weten te vangen die zwemles is. Die verhaaltjes lijken er voornamelijk te zijn voor kinderen van vijf die overgehaald moeten worden om week in week uit het koude bad in te stappen. Nut overstijgt plezier. Eet je boterham met kaas, pak je fiets, niet zeuren, iedereen gaat naar zwemles, of wil jij soms deze zomer met je bandjes in de zee?

Ademhalingstraining

Maar nu is er het geestige kinderboek Water voor vissen van Puck Koper, waarin Kaat samen met zes stoere zeebonken op een stevige vissersboot woont. Kaat wil graag leren zwemmen, maar dat zien haar zeebonken niet zitten: water is voor vissen. Stel dat de kleine Kaat verdrinkt? Ze verzinnen van alles en nog wat om haar veilig te houden. Zoals zwemles zonder ook maar een teen in het water te steken. Zo leert ze de help-ik-kan-niet-zwemmen-zwaai, dat je van kool gaat drijven en krijgt ze zelfs op het droge ademhalingstraining. ‘“Wie wil zwemmen moet zijn adem kunnen inhouden.” Wiebe vult de pan met zeewater. “Zo”, zegt hij, stop nu je hoofd er maar in.”’

Leuk is dat dit originele verhaal ook de wat oudere zwemmertjes aan zal spreken en niet alleen de vier- en vijfjarigen waarop zwemverhalen zich meestal richten. Koper, die haar opleiding aan de Willem de Kooning Academie voltooide en haar masteropleiding illustratie volgde aan de Cambridge School of Arts, won met haar debuut Where Is Your Sister? meteen de prestigieuze Bologna Ragazzi Opera Prima Award. Dat boek is nog niet in Nederland verschenen. Water is voor vissen is het Nederlandstalige debuut van Koper, die in 2019 de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs ontving.

Zachte zeemannen

In een onbevangen stijl weet Koper een mooi contrast aan te leggen tussen de stoere, maar o zo zachte zeemannen en de kleine, maar o zo sterke Kaat. De tekst is nog niet van het speelse en gedurfde niveau als de prenten. Er ontbreekt in de zinnen wat fantasie in woordkeuze en ook wel wat spel in klank en melodie, maar de originele invalshoek en de vrolijke tekeningen maken een hoop goed. De schetsmatige, humoristische stijl die voornamelijk bestaat uit lijntekeningen, doet erg denken aan de iconische stijl van Fiep Westendorp. Met gebruik van simpele lijnen en in sommige gevallen twee steunkleuren tovert Koper een schip te voorschijn waarop zeebonken wonen. Ze nemen soms een hele bladzijde in beslag, maar doen dan toch nog het meest denken aan onbeholpen, piepende kittens die getroost moeten worden. Het maakt van Water is voor vissen een hilarisch boek waarin het enthousiasme voor zwemmen je tegemoet spat.