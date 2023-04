Vanaf 2024/2025 twee Champions League-tickets voor Nederlandse clubs

Vanaf het seizoen 2024/2025 mag Nederland met minstens twee voetbalclubs meedoen aan de Champions League. Naast de kampioen van het volgende seizoen mag ook de nummer twee gegarandeerd meedoen aan de hoogste Europese voetbalcompetitie. Het team dat volgend jaar als derde eindigt, mag uitkomen in de derde voorronde.

Momenteel is alleen de kampioen van de Eredivisie verzekerd van een plek in de Champions League, waar de nummer twee zich moet proberen te plaatsen via de voorronde. Doordat Nederlandse teams de afgelopen vijf jaar goed presteerden in Europese voetbalcompetities, met de halve finale van Ajax in het Champions League-seizoen 2018/2019 en de finaleplaats in de Conference League voor Feyenoord in 2022 als hoogtepunten, kreeg Nederland veel punten op de zogeheten coëfficiëntenlijst van de UEFA.

Op deze lijst worden punten toebedeeld aan landen op basis van de Europese prestaties van hun clubs in de afgelopen vijf jaar. Nadat Feyenoord donderdagavond won van AS Roma en Sporting CP verloor van Juventus, nam Nederland definitief de zesde plaats van Portugal over, die dus goed is voor twee gegarandeerde plekken in de Champions League. De opmars van Nederland mag spectaculair genoemd worden: in 2018 stond Nederland nog veertiende op deze coëfficiëntenlijst.

Voor voetbalclubs is de Champions League een zeer lucratief toernooi: naast het startbedrag van ruim 15,6 miljoen euro, ontvangt een club geld voor de prestaties in het toernooi, voor tv-gelden en uiteraard de kaartverkoop. In het seizoen 2024/2025 groeit het aantal deelnemende clubs in de Champions League van 32 naar 36 en speelt iedere club minstens tien in plaats van minstens zes wedstrijden. Het hogere aantal deelnemende clubs en te spelen wedstrijden zullen vanaf dat seizoen voor nog meer inkomsten zorgen.